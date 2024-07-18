MasterChef'te Önlüğü Alan Ümmühan'ın Özel Hayatına Gelin Birlikte Mercek Tutalım!
MasterChef'te Önlüğü Alan Ümmühan'ın Özel Hayatına Gelin Birlikte Mercek Tutalım!
MasterChef Türkiye'nin 15 Temmuz tarihli bölümünde yarışmacılar ana kadroya girmek için yarıştı. En güzel ıspanaklı kol böreğini yapan kişi Ümmühan oldu ve önlüğü kaptı. Peki, başarısıyla dikkat çeken Ümmühan Ünavcı kimdir, işte özel hayatından detaylar...
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TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'nin final eleme turunu geçerek ana kadroya dahil olan yarışmacı Ümmühan Ünavcı başarısı ile dikkatleri üstüne çekmişti.
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Yarışma heyecanla başladı ve ilk turda 9 yetenekli yarışmacı, soya sosu kullanarak yaratıcı bir yemek tasarlamak için kıyasıya bir yarış içine girdi.
Şeflerin belirlediği süre sonunda, hazırlanan yemeklerin değerlendirilmesi sonucunda Ümmühan, Deniz, Bartu ve Bera ikinci tura geçmeyi başardı.
Gecenin ikinci ve son etabında, şefler yarışmacılardan geleneksel bir Türk lezzeti olan ıspanaklı kol böreği yapmalarını istedi. Bu tur için yarışmacılara 50 dakikalık bir süre verildi.
Zaman dolduğunda, şefler yemeklerin tadına baktılar ve Bartu ile Bera'nın böreklerinin tam olarak pişmediğini belirttiler. Bu durum, finalde yarışacak olan isimlerin Deniz ve Ümmühan olmasını sağladı.
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Gecenin finalinde, diğer yarışmacılardan daha başarılı bir yemek hazırlayan Ümmühan, şef önlüğünün yeni sahibi oldu. Başarısı ile göz dolduran genç aşçının kim olduğu, neler yaptığı merak edilmeye başladı.
Genç aşçı, diyoruz çünkü MasterChef Ümmühan henüz 32 yaşında ve yaşına rağmen yarışmada sergilediği becerisi ile taş çıkarıyor.
Denizli'den yarışmaya katılan Ümmühan, yemek yapmaya daha küçücükken başlamış. İlk kez 10 yaşında yemek yaptığını söyleyen Ümmühan, yeteneğini bu günlere kadar getirmiş.
Aşçılığının yanı sıra aynı zamanda bir anne olan Ümmühan'ın 7 yaşında bir çocuğu var.
5 yıl önce eşinden boşandığı bilinen yetenekli yarışmacı, hayatındaki zorlukları çabasıyla aşmış.
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Özel hayatında aşçılık yapan Ümmühan'ın, hedefi ise MasterChef olmak. Genelde yaz sezonları çalıştığını belirten Ümmühan, yemek yapmaya adeta aşık biri.
Ümmühan MasterChef'te önlüğü kapar kapmaz yarışmadaki gurur verici resmini Instagram'da paylaştı. "Bu süreçte yanımda olan Aileme ve sevdiklerime çok teşekkür ederim. Uzun bir yol beni bekliyor. Başaracağıma inanıyorum" diye yazdı.
Yemek yapmaya aşık, derken abartmadık! Ümmühan bir fotoğrafını şu not ile paylaşmış: "Aşçılar mutluluk tasarlar ve hayallerini satarlar."
İşte Ümmühan'ın 7 yaşındaki kızı ve annesi...
10 Mart doğumlu olan minik kızının doğum gününü ise böyle kutlamış:
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Ümmühan'ın kendisi ise 29 Temmuz doğumlu bir Aslan burcu. Tuttuğunu koparması buradan belli!
Biz onu ilk kez turuncu saçları ile gördük ama aslında kısa ve kahverengi saçlıymış.
Ümmühan'ın hayatı kızı ve eşi. Sosyal medya hesabında yalnızca ikisine yer vermiş ve sıkı sıkıya bağlanmış.
Kendisine işinde, hayatında ve yarışmada bol şanslar diliyoruz!
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