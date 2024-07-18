MasterChef'te Önlüğü Alan Ümmühan'ın Özel Hayatına Gelin Birlikte Mercek Tutalım!

MasterChef Türkiye'nin 15 Temmuz tarihli bölümünde yarışmacılar ana kadroya girmek için yarıştı. En güzel ıspanaklı kol böreğini yapan kişi Ümmühan oldu ve önlüğü kaptı. Peki, başarısıyla dikkat çeken Ümmühan Ünavcı kimdir, işte özel hayatından detaylar...