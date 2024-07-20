Arkadaşı Eski Şampiyon: MasterChef 2024 Yarışmacısı Serhat Gül'ü Yakından Tanıyalım!
Arkadaşı Eski Şampiyon: MasterChef 2024 Yarışmacısı Serhat Gül'ü Yakından Tanıyalım!
MasterChef 2024'te 7. seçilen yarışmacı olan Serhat Gül, ana kadroya girmeye hak kazanmıştı. Peki, Serhat Gül kimdir, yakından tanıyalım...
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MasterChef 2024 tam gaz devam ederken, 7. sezon için ana kadro yarışmacı seçmeleri de hız kesmeden sürüyor.
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Ana kadroya giren son isim Serhat Gül olurken, Serhat eski şampiyonlardan Metin'in arkadaşı olmasıyla zaten dikkatimizi çekmişti.
Disiplini ve ciddi halleriyle bazı yarışmacıların gözünü korkutan Serhat Gül kimdir sizler için araştırdık!
Bartın doğumlu olan Serhat, mesleğine en büyük aşçıların çıktığı Bolu'da adım atarak burada Aşçılık bölümünü bitirmiş.
2013 yılında mezun olduktan sonra mesleğine başlayan Serhat, ayrıca eski MasterChef şampiyonu Metin'le iş arkadaşı olmuş.
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Metin'in üstü olan Serhat, ilk seçmelerde Metin'den övgü dolu yorumlar almış ve şampiyonluk için en ciddi adaylardan biri olduğu vurgulanmıştı.
"Metin'e layık olmak istiyorum" diyen Serhat Gül bakalım nasıl bir performans sergileyecek? Şimdiden kendisine başarılar dileriz.
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