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MasterChef Türkiye'de Ana Kadroya Giren 7. Yarışmacı Kim Oldu?

MasterChef Türkiye'de Ana Kadroya Giren 7. Yarışmacı Kim Oldu?

MasterChef Türkiye
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio İçerik Editörü
20.07.2024 - 00:28

MasterChef Türkiye'de ana kadronun belirlenmesi için gereken ikinci grup geldi. İkinci gruptan seçilen ikinci, genel kadrodan da 7. seçilen yarışmacı kim oldu?

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MasterChef Türkiye 2024 için ana kadro, yarışmacı seçmeleriyle beraber yavaş yavaş belirlenmeye başladı.

MasterChef Türkiye 2024 için ana kadro, yarışmacı seçmeleriyle beraber yavaş yavaş belirlenmeye başladı.

Ana kadro seçimlerinin ilk haftasında Zeynep 1. yarışmacı olarak kadroya dahil olurken peşinden Hakan, Onur, Ümmühan ve Deniz de yarışmaya girmeye hak kazanmışlardı.

Ana kadro seçimlerinin ilk haftasında Zeynep 1. yarışmacı olarak kadroya dahil olurken peşinden Hakan, Onur, Ümmühan ve Deniz de yarışmaya girmeye hak kazanmışlardı.

İkinci grupta ilk seçilen yarışmacı sempatik tavırlarıyla dikkat çeken Çağlar olurken, ikinci grubun 2. yarışmacısı için tema "salçalı yemekler" oldu.

İkinci grupta ilk seçilen yarışmacı sempatik tavırlarıyla dikkat çeken Çağlar olurken, ikinci grubun 2. yarışmacısı için tema "salçalı yemekler" oldu.

Salça kullanılarak yapılan yemekler arasından en iyi 5 tabağı seçen jüri bir sonraki etapta ise kadroya dahil olan 7. ismi belirledi.

Salça kullanılarak yapılan yemekler arasından en iyi 5 tabağı seçen jüri bir sonraki etapta ise kadroya dahil olan 7. ismi belirledi.

MasterChef'te ana kadroya giren 7. yarışmacı Serhat oldu!

MasterChef'te ana kadroya giren 7. yarışmacı Serhat oldu!
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İşte Serhat'ın ana kadroya seçilme anı:

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