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Survivor Atakan, Diğer Yarışmacılar Hakkında Söyledikleriyle Şaşırttı

Survivor Atakan, Diğer Yarışmacılar Hakkında Söyledikleriyle Şaşırttı

survivor
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio İçerik Editörü
19.07.2024 - 23:02

Survivor All Star'a yedeklerden dahil olan eski şampiyonlardan Avatar Atakan, Hürriyet'in YouTube kanalına konuştu ve diğer yarışmacılar hakkında açtı ağzını yumdu gözünü.

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Kaosun kol gezdiği Survivor All Star 2024'te kavga ve tartışmalar asla bitmezken izleyicilerin çoğu bu durumların "etkileşim" uğruna yaşandığını düşünmüştü.

Kaosun kol gezdiği Survivor All Star 2024'te kavga ve tartışmalar asla bitmezken izleyicilerin çoğu bu durumların "etkileşim" uğruna yaşandığını düşünmüştü.

Survivor 2024'e Sema ve Hilmi Cem'le beraber yedeklerden giren Avatar Atakan, Hürriyet'in YouTube kanalına bu konu hakkında sert açıklamalarda bulundu.

Survivor 2024'e Sema ve Hilmi Cem'le beraber yedeklerden giren Avatar Atakan, Hürriyet'in YouTube kanalına bu konu hakkında sert açıklamalarda bulundu.

Eşi Serap Korkmaz'la Hakan Gence'ye konuşan Atakan Arslan, Survivor'da bazı yarışmacıların kazanmak için çok hırs yaptığından bahsetti.

Eşi Serap Korkmaz'la Hakan Gence'ye konuşan Atakan Arslan, Survivor'da bazı yarışmacıların kazanmak için çok hırs yaptığından bahsetti.

"Kazanmak için her şeyi yapmak ve insanları kırmanın çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Bunun bir yarışma olduğunu bir yere kadar anlamak gerekiyor."

"Kazanmak için her şeyi yapmak ve insanları kırmanın çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Bunun bir yarışma olduğunu bir yere kadar anlamak gerekiyor."

"Çıktıktan sonra o onun hakkında konuşuyor, o onun hakkında. Yarısı etkileşim için yapıyor. Benim için yarışma bittiyse o insanlar da bitiyor."

"Çıktıktan sonra o onun hakkında konuşuyor, o onun hakkında. Yarısı etkileşim için yapıyor. Benim için yarışma bittiyse o insanlar da bitiyor."
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İşte Avatar Atakan'ın o sözleri:

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