Survivor Atakan, Diğer Yarışmacılar Hakkında Söyledikleriyle Şaşırttı
Survivor Atakan, Diğer Yarışmacılar Hakkında Söyledikleriyle Şaşırttı
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Kaosun kol gezdiği Survivor All Star 2024'te kavga ve tartışmalar asla bitmezken izleyicilerin çoğu bu durumların "etkileşim" uğruna yaşandığını düşünmüştü.
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Survivor 2024'e Sema ve Hilmi Cem'le beraber yedeklerden giren Avatar Atakan, Hürriyet'in YouTube kanalına bu konu hakkında sert açıklamalarda bulundu.
Eşi Serap Korkmaz'la Hakan Gence'ye konuşan Atakan Arslan, Survivor'da bazı yarışmacıların kazanmak için çok hırs yaptığından bahsetti.
"Kazanmak için her şeyi yapmak ve insanları kırmanın çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Bunun bir yarışma olduğunu bir yere kadar anlamak gerekiyor."
"Çıktıktan sonra o onun hakkında konuşuyor, o onun hakkında. Yarısı etkileşim için yapıyor. Benim için yarışma bittiyse o insanlar da bitiyor."
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İşte Avatar Atakan'ın o sözleri:
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