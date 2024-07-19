Acun Ilıcalı'dan Survivor Şampiyonlarından Nefise'yle Sürpriz Paylaşım
Acun Ilıcalı'dan Survivor Şampiyonlarından Nefise'yle Sürpriz Paylaşım
Survivor 2023 şampiyonu ve All Star 2.si olan Nefise Karatay, Acun Ilıcalı'yla bir araya geldi. Ilıcalı, Nefise'yi övmelere doyamadı.
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Survivor 2023 şampiyonu Nefise Karatay, All Star 2024'te kıyasıya mücadele vererek şampiyonluğu bir kez daha elde etmeye çok yaklaşmıştı.
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Ogeday'la yarıştığı final düellosunda çok az bir farkla mağlup olan Nefise All Star'da 2. olurken, bu başarısı elbette görmezden gelinmedi.
Nefise'nin enfes performansı Survivor izleyicisi tarafından alkışla karşılanırken, Acun Ilıcalı ve Nefise'den beklenmedik bir paylaşım geldi.
Survivor şampiyonlarından Nefise'yle bir araya gelen Acun Ilıcalı, paylaşımında Nefise'yi övmelere doyamadı.
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