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Acun Ilıcalı'dan Survivor Şampiyonlarından Nefise'yle Sürpriz Paylaşım

Acun Ilıcalı'dan Survivor Şampiyonlarından Nefise'yle Sürpriz Paylaşım

Acun Ilıcalı survivor
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio İçerik Editörü
19.07.2024 - 21:18

Survivor 2023 şampiyonu ve All Star 2.si olan Nefise Karatay, Acun Ilıcalı'yla bir araya geldi. Ilıcalı, Nefise'yi övmelere doyamadı.

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Survivor 2023 şampiyonu Nefise Karatay, All Star 2024'te kıyasıya mücadele vererek şampiyonluğu bir kez daha elde etmeye çok yaklaşmıştı.

Survivor 2023 şampiyonu Nefise Karatay, All Star 2024'te kıyasıya mücadele vererek şampiyonluğu bir kez daha elde etmeye çok yaklaşmıştı.

Ogeday'la yarıştığı final düellosunda çok az bir farkla mağlup olan Nefise All Star'da 2. olurken, bu başarısı elbette görmezden gelinmedi.

Ogeday'la yarıştığı final düellosunda çok az bir farkla mağlup olan Nefise All Star'da 2. olurken, bu başarısı elbette görmezden gelinmedi.

Nefise'nin enfes performansı Survivor izleyicisi tarafından alkışla karşılanırken, Acun Ilıcalı ve Nefise'den beklenmedik bir paylaşım geldi.

Nefise'nin enfes performansı Survivor izleyicisi tarafından alkışla karşılanırken, Acun Ilıcalı ve Nefise'den beklenmedik bir paylaşım geldi.

Survivor şampiyonlarından Nefise'yle bir araya gelen Acun Ilıcalı, paylaşımında Nefise'yi övmelere doyamadı.

Survivor şampiyonlarından Nefise'yle bir araya gelen Acun Ilıcalı, paylaşımında Nefise'yi övmelere doyamadı.

'Survivor 2024 kadınlar birincisi Nefise ziyaretimize geldi. Son iki yıldaki büyük başarısını bir kez daha tebrik ediyorum.'

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