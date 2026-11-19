GTA 6 Çıkışı İngiliz Okullarını Harekete Geçirdi ve Sınıflarda Hediye Çeki Çekilişi Başladı
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GTA 6'nın çıkışı İngiltere'de bazı okulları devamsızlığa karşı önlem almaya itti. Okullar derse gelen öğrencileri hediye çekiyle ödüllendirirken, oyun için evde kaldığından şüphelenilen öğrencilere habersiz ev ziyareti yapacaklarını duyurdu. Velilere ise izinsiz devamsızlığın para cezası getirebileceği hatırlatıldı.
Okullar hediye çekiyle çağırıyor.
Okullar farklı yollar deniyor.
Ceza 80 sterlinden başlıyor.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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