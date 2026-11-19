Birmingham'daki Ninestiles Akademisi hafta boyunca yüzde 100 devam sağlayan öğrenciler için ödül çekilişi düzenleyecek. Okul, derse gelmeyen öğrencileri almak için servis aracını da kullanacağını duyurdu.

Felixstowe Okulu ve Altıncı Form ise ödül yerine velilere seslendi. Ailelerden çocuklarının oynadığı oyunları kontrol etmeleri, yaş sınırlarına dikkat etmeleri ve ekran süresini takip etmeleri istendi. Okul yönetimi, oyun oynamanın okula gitmemek için geçerli bir mazeret olmadığını da hatırlattı.