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Yabani'nin Asi Kız'ı Rojbin Erden Terleten Sorulara Yanıt Verdi!

Yabani'nin Asi Kız'ı Rojbin Erden Terleten Sorulara Yanıt Verdi!

Yabani Dizisi
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio İçerik Editörü
19.07.2024 - 20:33

Yabani dizisindeki Asi karakteriyle kısa sürede zirveye oturan Rojbin Erden, Onedio'ya konuk olarak hakkında merak edilenlere yanıt verdi.

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NOW ekranlarının sevilen dizisi Yabani'de Asi karakterine hayat veren Rojbin Erden kısa sürede zirveye oturdu.

NOW ekranlarının sevilen dizisi Yabani'de Asi karakterine hayat veren Rojbin Erden kısa sürede zirveye oturdu.

Hem Asi karakterinin kendine has hikâyesi hem de Alaz'la yaşadığı aşkla beraber AsLaz akımını oluşturmasıyla Rojbin Erden gündemden düşmezken, kendisini konuk ettik.

Hem Asi karakterinin kendine has hikâyesi hem de Alaz'la yaşadığı aşkla beraber AsLaz akımını oluşturmasıyla Rojbin Erden gündemden düşmezken, kendisini konuk ettik.

Sosyal medyadan gelen sorulara yanıt veren Rojbin Erden en terleten soruya bile cesurca bir cevap bulurken, tabii rol arkadaşı Bertan Asllani hakkında da konuşmaktan geri durmadı.

Sosyal medyadan gelen sorulara yanıt veren Rojbin Erden en terleten soruya bile cesurca bir cevap bulurken, tabii rol arkadaşı Bertan Asllani hakkında da konuşmaktan geri durmadı.

AsLaz aşkının gerçek olmasını isteyen binlerce Yabani fanına ithafen sorulan "Rol arkadaşınla aşk yaşamak etik mi?" sorusunu yanıtlayan Erden, bunun istem dışı olacağını ama içerisinde olmak istemeyeceği bir durum olduğunu belirtti.

AsLaz aşkının gerçek olmasını isteyen binlerce Yabani fanına ithafen sorulan "Rol arkadaşınla aşk yaşamak etik mi?" sorusunu yanıtlayan Erden, bunun istem dışı olacağını ama içerisinde olmak istemeyeceği bir durum olduğunu belirtti.

Rojbin Erden'in soru-cevap videosunu buradan izleyebilirsiniz:

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emre54

Soru cevap kısmını izleyebilirsiniz, izlemedim ve içeri okumadım bile, öylesine can sıkıntısından yorum yazdım

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