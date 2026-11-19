Çin'de inşaat alanlarından yayılan toz ve gürültüyü önlemek için şantiyeler devasa şişme kubbelerle kapatılıyor. Yoğun nüfuslu şehirlerde kullanılan sistemde bazı kubbeler 50 metre yüksekliğe ulaşıyor ve vinçlerin ile iş makinelerinin çalıştığı geniş alanı tek parça halinde örtüyor. Pekin'deki projelerde kullanılan kubbeler dayanıklı ve esnek membran malzemeden üretiliyor. İçerideki hava basıncı, dev örtünün herhangi bir iç destek kolonuna ihtiyaç duymadan ayakta kalmasını sağlıyor. Havadan çekilen görüntülerde binaların arasında yükselen bu yapılar dev bir balonu andırıyor.