Çin'de İnşaat Alanlarını 50 Metreye Varan Dev Şişme Kubbelerin Altına Almaya Başladılar
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Çin'de bazı şantiyelerin üzerine dev bir balon geçirilmiş gibi görünüyor. Pekin'deki projelerde kullanılan sistem, çevrede yaşayanları inşaatın yarattığı rahatsızlıktan korumayı hedefliyor. Kubbenin altında vinçler, kamyonlar ve çalışanlar normal şekilde iş yapıyor.
Şantiyenin üstüne ikinci bir çatı.
Toz dışarı çıkamıyor.
Hava basıncı sürekli izleniyor.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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