Proje tasarlanırken her dairenin balkonu bitki yetiştirilebilecek şekilde planlandı. Sakinlerin kendi bahçesini yapıp şehrin ortasında ormana yakın bir yaşam sürmesi hedeflenmişti. Sekiz bloğun tamamında balkonlar bu amaçla tasarlandı ve her daireye bitkilere ayrılmış bir alan verildi.