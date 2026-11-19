Çin'de Her Dairesine Bahçe Balkonu Yapılan Sitede 826 Daire Satıldı, Site Kısa Sürede Orman Döndü
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Çin'in Chengdu kentinde 2018'de tamamlanan Qiyi City Forest Garden sitesinde her daireye bitki yetiştirmek için tasarlanmış bir balkon yapıldı. Sekiz bloktan oluşan projede 826 daire alıcı buldu. Balkonlardaki bitkiler zamanla cephelere yayılırken sitenin görüntüsü ilk günkü planlardan epey farklı bir hale geldi.
Satılan 826 dairenin çoğu boş kaldı.
Her balkon bir bahçe olacaktı.
Bakımsız bitkiler cepheyi sardı.
Sivrisinekler sakinleri kaçırdı.
Bazı dairelerde hayat sürüyor.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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