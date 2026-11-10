Apartmanları Dikey Değil Yatay İnşa Ettiler
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Singapur'daki The Interlace konut kompleksi, birbirinin üzerine yan yatırılmış gibi duran 31 apartman bloğundan oluşuyor. Mimar Ole Scheeren'in tasarladığı ve 2013'ün sonunda sakinlerine teslim edilen proje, kentteki konutların alışılmış biçimi olan birbirinden kopuk kuleler yerine yatayda birbirine bağlanan bir yaşam alanı kuruyor.
İşte detaylar...
Altışar katlı 31 blok, sekiz avlunun çevresinde altıgen bir düzenle üst üste yerleştirildi.
Komplekste 1.040 daire var ve hayatın merkezi binalar yerine avlular olarak düşünüldü.
Üst üste binen bloklar, arsanın kendisinden daha büyük bir yeşil alan ortaya çıkardı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın