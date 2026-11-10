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Yaşam
Apartmanları Dikey Değil Yatay İnşa Ettiler

Apartmanları Dikey Değil Yatay İnşa Ettiler

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
10.11.2026 - 17:12
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Singapur'daki The Interlace konut kompleksi, birbirinin üzerine yan yatırılmış gibi duran 31 apartman bloğundan oluşuyor. Mimar Ole Scheeren'in tasarladığı ve 2013'ün sonunda sakinlerine teslim edilen proje, kentteki konutların alışılmış biçimi olan birbirinden kopuk kuleler yerine yatayda birbirine bağlanan bir yaşam alanı kuruyor.

İşte detaylar...

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Altışar katlı 31 blok, sekiz avlunun çevresinde altıgen bir düzenle üst üste yerleştirildi.

Altışar katlı 31 blok, sekiz avlunun çevresinde altıgen bir düzenle üst üste yerleştirildi.

Bloklar dört ana seviyeye dağılıyor. En yüksek üç noktada yapı 24 kata ulaşırken diğer kümeler 6 ile 18 kat arasında kalıyor. Bu kademeli görüntü, uzaktan bakıldığında bir binadan çok engebeli bir araziyi andırıyor.

Blokların kesiştiği noktalara 6, 18 ve 24 katlık asansör çekirdekleri yerleştirildi. Her çekirdek bir katta 3-4 daireye hizmet verdiği için uzun koridorlara gerek kalmıyor.

Komplekste 1.040 daire var ve hayatın merkezi binalar yerine avlular olarak düşünüldü.

Komplekste 1.040 daire var ve hayatın merkezi binalar yerine avlular olarak düşünüldü.

Her biri yaklaşık 60 metre genişliğindeki sekiz avlunun kendine ait bir adı ve karakteri var. Merkez Meydan, Tiyatro Meydanı ve Su Parkı gibi avlularda kulüp binası, spor salonları, okuma odaları ve 50 metrelik bir yüzme havuzu bulunuyor. Kompleksin çevresini ise 1 kilometrelik bir koşu parkuru dolaşıyor.

Tasarımın çıkış noktası, sakinlerin bir binada değil bir avluda yaşadığını hissetmesi. Ana yaya yolu da girişten başlayıp avlulara uzanıyor.

Üst üste binen bloklar, arsanın kendisinden daha büyük bir yeşil alan ortaya çıkardı.

Üst üste binen bloklar, arsanın kendisinden daha büyük bir yeşil alan ortaya çıkardı.

Yaklaşık 8 hektarlık arsada blokların çatıları ve terasları bahçeye dönüştürüldü. Bu sayede toplam yeşil alan, arsanın yüzde 112'sine ulaşıyor.

Havuzlar ve su yüzeyleri rüzgâr koridorlarına yerleştirildi; buharlaşma çevredeki havayı serinletiyor. Otopark ise peyzajın altındaki tek bir katta, doğal havalandırmayla çalışıyor. Proje, Singapur Yapı ve İnşaat Kurumu'ndan Green Mark Gold PLUS ödülü aldı.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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