Apartmanları Dikey Değil Yatay İnşa Ettiler

Bloklar dört ana seviyeye dağılıyor. En yüksek üç noktada yapı 24 kata ulaşırken diğer kümeler 6 ile 18 kat arasında kalıyor. Bu kademeli görüntü, uzaktan bakıldığında bir binadan çok engebeli bir araziyi andırıyor.

Blokların kesiştiği noktalara 6, 18 ve 24 katlık asansör çekirdekleri yerleştirildi. Her çekirdek bir katta 3-4 daireye hizmet verdiği için uzun koridorlara gerek kalmıyor.