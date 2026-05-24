4 Binanın Üzerine Eyfel Kulesi Ağırlığında Yatay Şehir Kurdular

Çin, mimari ve mühendislik tarihine geçecek vizyoner bir projeyi gerçeğe dönüştürdü. Yangtze ve Jialing nehirlerinin birleştiği noktada, hareketli Chongqing şehrinin tam merkezinde yükselen 'The Crystal' (Kristal), Çin standartlarına göre bile bugüne kadar gerçekleştirilen en iddialı altyapı projesi olarak kabul ediliyor. Tam 300 metre uzunluğundaki bu devasa yapı, yerden 250 metre yükseklikte, yan yana duran dört geleneksel gökdelenin üzerine bir köprü gibi inşa edildi.

