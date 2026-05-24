4 Binanın Üzerine Eyfel Kulesi Ağırlığında Yatay Şehir Kurdular
Çin, mimari ve mühendislik tarihine geçecek vizyoner bir projeyi gerçeğe dönüştürdü. Yangtze ve Jialing nehirlerinin birleştiği noktada, hareketli Chongqing şehrinin tam merkezinde yükselen 'The Crystal' (Kristal), Çin standartlarına göre bile bugüne kadar gerçekleştirilen en iddialı altyapı projesi olarak kabul ediliyor. Tam 300 metre uzunluğundaki bu devasa yapı, yerden 250 metre yükseklikte, yan yana duran dört geleneksel gökdelenin üzerine bir köprü gibi inşa edildi.
Yatay gökdelenler veya gökyüzü köprüleri (Singapur'daki Marina Bay Sands gibi) dünyada ilk değil; ancak The Crystal onu benzersiz kılan rekorlara sahip.
Dört gökdeleni birbirine bağlayan basit bir geçiş köprüsü olmayan Kristal Bina, devasa bir yaşam ve eğlence kompleksi olarak tasarlandı.
Bu gökyüzü köprüsü ayrıca; devasa çatı bahçelerine, lüks restoranlara, barlara, etkinlik alanlarına, özel bir kulübe ve gökyüzünde yüzme deneyimi sunan iki adet 50 metre uzunluğunda sonsuzluk havuzuna ev sahipliği yapıyor.
