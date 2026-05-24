4 Binanın Üzerine Eyfel Kulesi Ağırlığında Yatay Şehir Kurdular

Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
24.05.2026 - 15:32
Çin, mimari ve mühendislik tarihine geçecek vizyoner bir projeyi gerçeğe dönüştürdü. Yangtze ve Jialing nehirlerinin birleştiği noktada, hareketli Chongqing şehrinin tam merkezinde yükselen 'The Crystal' (Kristal), Çin standartlarına göre bile bugüne kadar gerçekleştirilen en iddialı altyapı projesi olarak kabul ediliyor. Tam 300 metre uzunluğundaki bu devasa yapı, yerden 250 metre yükseklikte, yan yana duran dört geleneksel gökdelenin üzerine bir köprü gibi inşa edildi.

Yatay gökdelenler veya gökyüzü köprüleri (Singapur'daki Marina Bay Sands gibi) dünyada ilk değil; ancak The Crystal onu benzersiz kılan rekorlara sahip.

Dünyanın en yüksek yatay gökdeleni olmasının yanı sıra, aynı anda en fazla dikey kuleyi birbirine bağlayan yapı unvanını da elinde bulunduruyor.

Projenin ne kadar devasa bir mühendislik dehası olduğunu anlamak için rakamlar yetiyor: Gökyüzünde asılı duran bu yatay binanın sadece çelik iskeleti tam 12.000 ton ağırlığında. Bu ağırlık, Fransa’nın ikonik yapısı Eyfel Kulesi’nin toplam ağırlığına eşdeğer.

Dört gökdeleni birbirine bağlayan basit bir geçiş köprüsü olmayan Kristal Bina, devasa bir yaşam ve eğlence kompleksi olarak tasarlandı.

Yapının en dikkat çeken noktalarından biri, ziyaretçilere Chongqing şehrinin nefes kesen manzarasını ayaklarının altına seren, 1.500 metrekarelik cam zeminli gözlem güvertesi (Keşif Güvertesi).

Bu gökyüzü köprüsü ayrıca; devasa çatı bahçelerine, lüks restoranlara, barlara, etkinlik alanlarına, özel bir kulübe ve gökyüzünde yüzme deneyimi sunan iki adet 50 metre uzunluğunda sonsuzluk havuzuna ev sahipliği yapıyor.

Mimarlık dünyasından büyük övgüler alan The Crystal, giderek yoğunlaşan ve toprak alanı azalan modern metropoller için devrim niteliğinde bir çözüm sunuyor.

Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
