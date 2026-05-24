Mahremiyet Tamamen Bitiyor: Akıllı Telefonlar Artık Duvarların Arkasını Gösterebilecek

Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
24.05.2026 - 14:03
Akıllı telefon üreticileri, son yıllarda üst düzey modellerde derinlik algısını iyileştirmek ve artırılmış gerçeklik (AR) uygulamalarını desteklemek için LiDAR (Işık Algılama ve Menzil) sensörlerini kullanıyor. Geleneksel yöntemlerle çalışan LiDAR, ışık darbeleri yayarak nesnelerden geri dönen sinyallerin süresini ölçüyor ve 3 boyutlu haritalar çıkarıyor. Ancak şimdiye kadar bu teknolojinin çok büyük bir sınırı vardı: Sadece kameranın doğrudan önünde, yani görüş hattında olan nesneleri görebiliyordu.

MIT araştırmacıları, bu kuralı tamamen değiştiren dâhice bir yazılım algoritması geliştirdi.

Yeni sistem, duvarlara, zeminlere ve engellere çarpıp dağılan, normalde 'gürültü' sayılarak göz ardı edilen çok zayıf ışık yansımalarını hedef alıyor.

Telefon veya arkasındaki gizli nesne hareket ettiğinde, algoritma bu zayıf yansımaları birkaç kare boyunca üst üste topluyor ve farklı açılardan gelen verileri birleştiriyor. Bu sayede, doğrudan bir görüş hattına ihtiyaç duymadan, engellerin arkasında kalan nesnelerin şeklini, konumunu ve hareketini milimetrik olarak tahmin edebiliyor.

Ekip, teknolojiyi test etmek için piyasada satılan ve maliyeti 100 doların altında olan standart bir tüketici sınıfı LiDAR sensörü kullandı.

Duvarların ve bölmelerin arkasına hareketli bir manken, karton figürler ve harfler yerleştirildi. Sensör doğrudan nesneye değil, dolaylı yansımaları yakalamak için engelin yakınındaki zemine veya duvara doğrultuldu.

Sonuçlar bilim dünyasını büyüledi: Geliştirilen algoritma, duvarın arkasındaki mankeni gerçek zamanlı olarak takip etmeyi başardı ve gizli nesnelerin 3 boyutlu modellerini üretti. Bir başka testte ise, saniyede 30 kare (30 FPS) hızında, bir insanın iki elini birden aynı anda izlemeyi başardı. Test sırasında kullanılan özel yansıtıcı eldivenler, ellerden gelen sinyali gövdeden ayırarak hareket takibini kusursuz hale getirdi.

Bu teknolojinin en büyük katkısı, daha önce sadece askeri düzeyde ya da devasa bütçeli laboratuvarlarda yapılabilen Görüş Alanı Dışı Görüntülemeyi (NLOS) sıradan insanların cebine indirecek olması.

Teknolojinin tüketici cihazlarında, robotlarda ve giyilebilir teknolojilerde tamamen kullanılabilmesi için önünde ufak bir engel kalmış durumda. Yazılım şu an için şekli önceden tahmin edilebilen (insan formlu manken, harfler vb.) nesnelerde kusursuz çalışıyor. Bilim insanlarının bir sonraki adımı, algoritmayı şekli tamamen bilinmeyen veya sürekli değişen nesneleri de tanıyacak şekilde genişletmek.

Bu aşama da tamamlandığında, akıllı telefonlar neredeyse göz ardı edilen basit ışık yansımalarını hayati görsel bilgilere dönüştürecek ve kör noktalardaki nesneleri takip edebilecek.

Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
