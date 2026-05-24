article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Alışveriş Merkezini Yıkamadıkları Kayanın Etrafına İnşa Ettiler

Alışveriş Merkezini Yıkamadıkları Kayanın Etrafına İnşa Ettiler

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
24.05.2026 - 13:33
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Estonya'nın Haabneeme kasabasında bulunan Viimsi Alışveriş Merkezi, mimari tarihinde eşine az rastlanır bir özelliğe sahip. Alışveriş merkezinin tam ortasında, çevresi 22 metre, yüksekliği ise yerin altındaki gömülü kısmıyla birlikte yaklaşık 6 metreyi bulan devasa bir kaya bloku yükseliyor. Süpermarkete alışveriş yapmaya gelenlerin en çok ilgisini çeken bu dev kütle, aslında son buzul çağından günümüze ulaşan canlı bir tarih anıtı.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Her şey, alışveriş merkezinin sahiplerinin yatırım planları doğrultusunda 2014 yılının Eylül ayında başlattığı temel kazısıyla başladı.

Her şey, alışveriş merkezinin sahiplerinin yatırım planları doğrultusunda 2014 yılının Eylül ayında başlattığı temel kazısıyla başladı.

Kepçelerin dev bir kütleye çarpması üzerine işçiler, inşaat alanını kapatan bu devasa kayayı parçalayıp dinamitle patlatmayı planladı. Ancak durumu öğrenen Haabneeme halkı ayağa kalktı. 'Böylesine değerli bir taşı yok etmek akıl almaz bir şey!' diyerek inşaat firmasına karşı direniş başlatan yerel halkın haklılığı, bölgeye gelen jeologların incelemeleriyle tescillendi.

Jeologlar, bu dev kütlenin alelade bir taş olmadığını, son buzul çağının sona erdiği yaklaşık 10 bin yıl önce eriyen buzullar tarafından taşınarak buraya bırakılmış nadir bir 'düzensiz kaya bloku' olduğunu ortaya çıkardı. Geçmiş buzul çağları hakkında bilim dünyasına çok değerli jeolojik ipuçları sunan ve koruma statüsünde olan bu tarihi taşı yok etmek yasal olarak da imkansız hale geldi.

Projeye çoktan devasa yatırımlar yapmış olan inşaat firmasının önünde tek bir seçenek kalmıştı: Alışveriş merkezini taşın etrafına inşa etmek.

Projeye çoktan devasa yatırımlar yapmış olan inşaat firmasının önünde tek bir seçenek kalmıştı: Alışveriş merkezini taşın etrafına inşa etmek.

Alışveriş merkezi ilk açıldığında koridorun ortasında duran bu devasa kaya kütlesi insanlara oldukça garip ve göze batan bir yapı olarak gelmişti. Ancak aradan geçen yıllar içinde hem kasaba halkı hem de alışverişe gelen turistler bu sıra dışı manzaraya tamamen alıştı.

Bugün süpermarket yönetimi, bu doğal mirası modern hayata uyumlu hale getirmek için yaratıcı çözümler kullanıyor.

Bugün süpermarket yönetimi, bu doğal mirası modern hayata uyumlu hale getirmek için yaratıcı çözümler kullanıyor.

Mağazaların ortasındaki 10 bin yıllık dev kaya, şimdilerde yerel sanatçıların eserlerini sergilediği ve sanatsal enstalasyonların yer aldığı benzersiz bir sergi vitrini olarak hizmet veriyor. İnsanlar artık buraya sadece mutfak alışverişi için değil, tarih öncesi çağlardan kalma bir buzul mirasına dokunmak için de geliyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın