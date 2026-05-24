Alışveriş Merkezini Yıkamadıkları Kayanın Etrafına İnşa Ettiler

Kepçelerin dev bir kütleye çarpması üzerine işçiler, inşaat alanını kapatan bu devasa kayayı parçalayıp dinamitle patlatmayı planladı. Ancak durumu öğrenen Haabneeme halkı ayağa kalktı. 'Böylesine değerli bir taşı yok etmek akıl almaz bir şey!' diyerek inşaat firmasına karşı direniş başlatan yerel halkın haklılığı, bölgeye gelen jeologların incelemeleriyle tescillendi.

Jeologlar, bu dev kütlenin alelade bir taş olmadığını, son buzul çağının sona erdiği yaklaşık 10 bin yıl önce eriyen buzullar tarafından taşınarak buraya bırakılmış nadir bir 'düzensiz kaya bloku' olduğunu ortaya çıkardı. Geçmiş buzul çağları hakkında bilim dünyasına çok değerli jeolojik ipuçları sunan ve koruma statüsünde olan bu tarihi taşı yok etmek yasal olarak da imkansız hale geldi.