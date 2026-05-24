Alışveriş Merkezini Yıkamadıkları Kayanın Etrafına İnşa Ettiler
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Estonya'nın Haabneeme kasabasında bulunan Viimsi Alışveriş Merkezi, mimari tarihinde eşine az rastlanır bir özelliğe sahip. Alışveriş merkezinin tam ortasında, çevresi 22 metre, yüksekliği ise yerin altındaki gömülü kısmıyla birlikte yaklaşık 6 metreyi bulan devasa bir kaya bloku yükseliyor. Süpermarkete alışveriş yapmaya gelenlerin en çok ilgisini çeken bu dev kütle, aslında son buzul çağından günümüze ulaşan canlı bir tarih anıtı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Her şey, alışveriş merkezinin sahiplerinin yatırım planları doğrultusunda 2014 yılının Eylül ayında başlattığı temel kazısıyla başladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Projeye çoktan devasa yatırımlar yapmış olan inşaat firmasının önünde tek bir seçenek kalmıştı: Alışveriş merkezini taşın etrafına inşa etmek.
Bugün süpermarket yönetimi, bu doğal mirası modern hayata uyumlu hale getirmek için yaratıcı çözümler kullanıyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın