Çayırda Kendiliğinden Yetişiyor, Böbrek Taşını Söküp Atıyor: Faydasını Duyan Toplamaya Koşuyor

Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
24.05.2026 - 12:18
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, halk arasında şevketi bostan olarak bilinen sarı çiçekli ve dikenli bitkinin, özellikle böbrek taşlarını düşürmede klinik olarak kanıtlanmış olağanüstü faydaları olduğunu açıkladı. Kelime kökeni Arapça’da 'bahçenin dikeni' anlamına gelen bu bitki, Ege başta olmak üzere kış ve ilkbahar aylarında halk pazarlarının en çok aranan lezzetleri arasında yer alıyor.

Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, şevketi bostanın sadece bir sebze değil, tıp dünyası için de kıymetli bir ham madde olduğunu belirterek şunları söyledi:

'Şevketi bostan, Türkiye’de ruhsatlı ilaç yapımında kullanılmış birkaç bitkiden birisidir. Bu bitkiden elde edilen 'taraksasteril asetat' ve 'triterpenik saponin' adlı kimyasal maddelerin; böbrek, üreter ve mesane taşlarını düşürmede oldukça etkili olduğu klinik denemelerle kanıtlanmıştır. Bu maddeler idrar yollarında ani kasılma ve gevşemeler meydana getirerek taş ve kumların acısız bir şekilde dökülmesine yardımcı olur.'

A ve C vitaminlerinin yanı sıra bolca magnezyum, demir ve kalsiyum içeren şevketi bostan, tam bir bağışıklık sistemi dostu.

Düşük kalorili yapısı sayesinde diyet listelerinin vazgeçilmezi olan bu bitki, kış hastalıklarına karşı vücudu korurken güçlü balgam söktürücü etkisiyle boğazı rahatlatıyor.

Kan dolaşımını düzenleyerek beynin ihtiyaç duyduğu oksijene kavuşmasını sağlayan şevketi bostan, düzenli tüketildiğinde hafızayı keskinleştiriyor ve konsantrasyonu artırıyor. Ayrıca karaciğer sağlığını destekleme, bağırsak solucanlarını yok etme ve kadınlarda menopoz ile regl sancılarını hafifletme gibi sayısız faydası bulunuyor.

Hafif tatlı ve hafif acı özgün bir aromaya sahip olan bu bitki, Girit ve Ege mutfağının en lüks yemeklerinde başrolde yer alıyor.

Şevketi bostanın en yaygın ve şifalı tüketim şekli kuzu etiyle yapılan yemeğidir. Bunun yanı sıra arapsaçı ve enginarla pişirilebildiği gibi, gurme restoranlarda 'şevketi bostanlı levrek' olarak da sıkça tercih edilir. Tavuklu, pirinçli yemekleri yapılabildiği gibi haşlama suyuyla şifalı çorbalar hazırlanır ve kurutularak çay şeklinde de tüketilebilir.

Dikenli yapısı nedeniyle temizlerken mutlaka eldiven kullanılması gerektiğini belirten Prof. Dr. Karabulut, temizlik öncesi limonlu su hazırlanmasını öneriyor. Havuca benzeyen güçlü kökleri ve yaprakları dikenlerinden ayrıldıktan sonra taze olarak tüketilebileceği gibi; haşlanıp konserve yapılarak, şoklanarak derin dondurucuda veya gölgede kurutularak bez torbalarda hava almayacak şekilde uzun süre muhafaza edilebiliyor.

Şevketi bostanın bilinen ciddi bir zararı veya yan etkisi olmasa da her şifalı bitki gibi tüketim miktarına dikkat edilmesi gerekiyor.

Özellikle akut böbrek sıkıntısı yaşayanların, düzenli ilaç kullananların, hamilelerin ve midesinde gastrit gibi ileri derece sorunları olanların bu bitkiyi tüketmeden önce mutlaka hekimlerine danışmaları tavsiye ediliyor.

Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
