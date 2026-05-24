Çayırda Kendiliğinden Yetişiyor, Böbrek Taşını Söküp Atıyor: Faydasını Duyan Toplamaya Koşuyor

Şevketi bostanın en yaygın ve şifalı tüketim şekli kuzu etiyle yapılan yemeğidir. Bunun yanı sıra arapsaçı ve enginarla pişirilebildiği gibi, gurme restoranlarda 'şevketi bostanlı levrek' olarak da sıkça tercih edilir. Tavuklu, pirinçli yemekleri yapılabildiği gibi haşlama suyuyla şifalı çorbalar hazırlanır ve kurutularak çay şeklinde de tüketilebilir.

Dikenli yapısı nedeniyle temizlerken mutlaka eldiven kullanılması gerektiğini belirten Prof. Dr. Karabulut, temizlik öncesi limonlu su hazırlanmasını öneriyor. Havuca benzeyen güçlü kökleri ve yaprakları dikenlerinden ayrıldıktan sonra taze olarak tüketilebileceği gibi; haşlanıp konserve yapılarak, şoklanarak derin dondurucuda veya gölgede kurutularak bez torbalarda hava almayacak şekilde uzun süre muhafaza edilebiliyor.