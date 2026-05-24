Kuraklıktan Kavrulan Ülke İçin Okyanustan Borularla Su Çekmeye Karar Verdiler
Fas hükümeti, 2030 yılına kadar 1,7 milyar metreküpten fazla tatlı su üretmeyi hedefleyen mega bir deniz suyu arıtma stratejisi başlattı. Bu stratejinin en kritik ayağı ise Afrika'nın en büyük, dünyanın ise tamamen yenilenebilir enerjiyle çalışan en büyük tuzdan arındırma tesisi olacak olan 'Kazablanka-Settat Deniz Suyu Arıtma Projesi' oldu.
Büyük Kazablanka bölgesindeki Sidi Rahal'da inşa edilen bu devasa tesis, yıllık 300 milyon metreküp tatlı su üretim kapasitesine sahip olacak.
Projeyi küresel ölçekte benzersiz kılan en önemli özellik, doğayı kurtarmaya çalışırken çevreye zarar vermeyecek olması.
Tesis, karbon emisyonunu sıfırlayarak yüzde 100 yenilenebilir enerjiyle çalışacak.
Tesisin inşaatını üstlenen İspanyol Acciona firması, aynı zamanda önümüzdeki 27 yıl boyunca santralin işletme ve bakımından da sorumlu olacak.
