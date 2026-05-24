article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Kuraklıktan Kavrulan Ülke İçin Okyanustan Borularla Su Çekmeye Karar Verdiler

Kuraklıktan Kavrulan Ülke İçin Okyanustan Borularla Su Çekmeye Karar Verdiler

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
24.05.2026 - 12:58
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Fas hükümeti, 2030 yılına kadar 1,7 milyar metreküpten fazla tatlı su üretmeyi hedefleyen mega bir deniz suyu arıtma stratejisi başlattı. Bu stratejinin en kritik ayağı ise Afrika'nın en büyük, dünyanın ise tamamen yenilenebilir enerjiyle çalışan en büyük tuzdan arındırma tesisi olacak olan 'Kazablanka-Settat Deniz Suyu Arıtma Projesi' oldu.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Büyük Kazablanka bölgesindeki Sidi Rahal'da inşa edilen bu devasa tesis, yıllık 300 milyon metreküp tatlı su üretim kapasitesine sahip olacak.

Büyük Kazablanka bölgesindeki Sidi Rahal'da inşa edilen bu devasa tesis, yıllık 300 milyon metreküp tatlı su üretim kapasitesine sahip olacak.

Üretilen suyun 250 milyon metreküpü içme suyu olarak şebekeye verilecek, 50 milyon metreküpü ise kuraklıkla boğuşan bölgesel tarım arazilerinin sulanmasında kullanılacak.

Tamamen bitirildiğinde Kazablanka, Settat, Berrechid ve Bir Jdid gibi komşu bölgelerde yaşayan tam 7,5 milyon insanın su ihtiyacını tek başına karşılayacak olan projenin, 2028 yılında tam kapasiteyle faaliyete geçmesi planlanıyor.

Projeyi küresel ölçekte benzersiz kılan en önemli özellik, doğayı kurtarmaya çalışırken çevreye zarar vermeyecek olması.

Projeyi küresel ölçekte benzersiz kılan en önemli özellik, doğayı kurtarmaya çalışırken çevreye zarar vermeyecek olması.

Deniz suyunu arıtmak için en gelişmiş ters ozmoz (reverse osmosis) teknolojisini kullanacak olan tesis, muazzam bir elektrik enerjisine ihtiyaç duyuyor. Fas Ulusal Elektrik ve İçme Suyu Ofisi (ONEE), bu ihtiyacın çevreye zarar vermemesi için tesise özel bir rüzgar enerjisi santrali entegre etti.

Tesis, karbon emisyonunu sıfırlayarak yüzde 100 yenilenebilir enerjiyle çalışacak.

Tesis, karbon emisyonunu sıfırlayarak yüzde 100 yenilenebilir enerjiyle çalışacak.

Kamu-özel sektör ortaklığıyla geliştirilen projenin arkasında dev bir küresel konsorsiyum bulunuyor. İspanyol altyapı devi Acciona (%50), Green of Africa (%45) ve Afriquia Gaz (%5) ortaklığıyla yürütülen projenin toplam yatırım bedeli 6,5 milyar Fas Dirhemi (yaklaşık 613 milyon Euro) olarak açıklandı.

Tesisin inşaatını üstlenen İspanyol Acciona firması, aynı zamanda önümüzdeki 27 yıl boyunca santralin işletme ve bakımından da sorumlu olacak.

Tesisin inşaatını üstlenen İspanyol Acciona firması, aynı zamanda önümüzdeki 27 yıl boyunca santralin işletme ve bakımından da sorumlu olacak.

Küresel finans devlerinden Societe Generale bankası liderliğinde, İspanya İhracat Kredi Ajansı Cesce’nin Yeşil Yatırım Politikası kapsamındaki teminatlarıyla fonlanan bu dev proje, sadece Fas'ın geleceğini kurtarmakla kalmayacak; aynı zamanda tüm Kuzey Afrika ve dünya için sürdürülebilir su yönetiminde bir milat ve emsal teşkil edecek.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın