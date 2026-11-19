Yaklaşık 37 bin kilometrekarelik (14 bin mil kare) alan, Birleşik Krallık'ın 2030'a kadar kara ve denizlerin yüzde 30'unu koruma taahhüdüne katkı sağlayan deniz koruma alanları ağının parçası. Ancak alanda, ağırlıklı büyük bir ağın deniz tabanında sürüklenerek yoluna çıkan deniz canlılarını topladığı dip trolü avına şu anda izin veriliyor.

Greenpeace Birleşik Krallık okyanuslar sorumlusu Elena Polisano, koruma alanının kağıt üzerinde bir park olduğunu söyledi. Polisano, Mongabay'a 'Bir bakıma yanıltıcı reklam, çünkü bu alanlarda deniz canlıları korunmuyor' dedi. Polisano'ya göre dip trolü deniz tabanını buldozerle eziyor, deniz canlılarını yok ediyor, okyanusu balıktan arındırıyor ve domuz balıklarını, köpekbalıklarını, yunusları ve deniz kuşlarını öldürüyor.

Greenpeace, dip trolü teknelerine engel oluşturmak için deniz tabanına her biri yaklaşık 2 ton (4 bin 400 pound) ağırlığında 10 kaya yerleştirdi. Kayalardan biri David Attenborough'nun benzerliğinde oyuldu ve 'Attenboulder' olarak adlandırıldı. Greenpeace, kayaların koordinatlarını yetkililerle ve balıkçılarla paylaştı. Polisano, kayaların dip trolü teknelerini mutlaka durdurmayacağını ancak operasyonları için yeni engeller oluşturacağını söyledi.

Fotoğraf: Greenpeace