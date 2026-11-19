Balıkçıları Durdurmak İçin Denize 2 Tonluk Dev Kayalar Bıraktılar
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Greenpeace aktivistleri, Birleşik Krallık'ın Güney Kuzey Denizi Deniz Koruma Alanı'na devasa kayalar bıraktı. Amaç, alanda hala izin verilen yıkıcı dip trolü avını caydırmak. Kayalardan biri doğa bilimci David Attenborough'ya benzetilerek oyuldu ve 'Attenboulder' adını aldı.
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Kaynak: Mongabay
Greenpeace, dip trolü avına izin verilen koruma alanına her biri yaklaşık 2 ton ağırlığında 10 kaya yerleştirdi.
Avrupa Dip Balıkçılığı İttifakı eylemi eleştirdi, Deniz Yönetim Kurumu soruşturma yürütüyor.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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