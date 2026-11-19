Kurak Toprakta Yetişiyor, Bir Eken İki Kazanıyor: Hem Yağ Hem Yem Sağlıyor
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Kuraklığa dayanıklı olduğu için Türkiye'nin hemen her yerinde yetişebiliyor.
Tohumlarındaki yağ oranı yüzde 30 ile 50 arasında değişiyor.
Yağı alındıktan sonra kalan küspe hayvan yemi olarak kullanılıyor.
2026'da aspir ekene dekar başına 620 liraya kadar devlet desteği veriliyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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