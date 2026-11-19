Özellikle boş duran ve getirisi yüksek başka ürünlerin yetiştirilemediği alanlar için uygun bir seçenek sayılıyor. Tek yıllık bu bitkinin sarı, kırmızı, turuncu, beyaz ve krem renklerde çiçek açan dikenli ve dikensiz türleri var.

Aspirin Anadolu'ya Orta Asya'dan göç eden Türklerle geldiği biliniyor. Bazı yörelerde dikenli ayçiçeği, zerdeçal ya da haspir adıyla da anılıyor.