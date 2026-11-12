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Ne Su İstiyor Ne Verimli Toprak: Kurak Arazide Yetiştirip Paraya Para Demiyorlar!

Ne Su İstiyor Ne Verimli Toprak: Kurak Arazide Yetiştirip Paraya Para Demiyorlar!

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
12.11.2026 - 19:54
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Kapari, çoğu bitkinin tutunamadığı kurak, taşlık ve verimsiz topraklarda kendiliğinden yetişen dikenli bir çalı. Sulama istemeyen bitkinin elle toplanan tomurcukları ise dünya mutfaklarında pahalı bir lezzet olarak satılıyor. Türkiye de kaparinin dünyadaki en büyük üreticileri ve ihracatçıları arasında.

Kaynak 1, Kaynak 2

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Derin kökleri sayesinde kuraklığa dayanıyor

Derin kökleri sayesinde kuraklığa dayanıyor

Kapari, kurak iklimlere uyum sağlamış bir bitki. Kuru geçen yaz aylarında bile büyüyüp çiçek açabiliyor, 40 derecenin üstündeki sıcaklıklara dayanabiliyor.

Bitkinin en büyük gücü kökleri. Toprağın derinlerine uzanan geniş kök sistemi, yüzeyde su kalmadığında bile nemi bulabiliyor. Dört beş aylık bir fidede köklerin, bitkinin toplam ağırlığının yüzde 62,5'ini oluşturduğu ölçülmüş.

Kapari kireçli ve killi toprakların yanı sıra tuzlu, kumlu ve taşlı, organik maddesi az topraklarda da yetişebiliyor. İlk yıl sulanması önemli olsa da kapari tarlalarının büyük çoğunluğu hiç sulanmıyor. Bitkinin yetişmesi için yıllık ortalama sıcaklığın 14 derecenin, yağışın ise 200 milimetrenin üstünde olması yetiyor.

Kökleri toprağı sıkıca tuttuğu için kapari erozyonla mücadelede de kullanılıyor. Dik ve taşlık yamaçlara, yol kenarlarına ve kum tepelerine dikilen bitki, toprağın kaymasını önlüyor.

Tomurcukları elle toplandığı için pahalıya satılıyor

Tomurcukları elle toplandığı için pahalıya satılıyor

Sofralara gelen kapari, bitkinin henüz açmamış çiçek tomurcukları. Tomurcuklar olgunlaşmaya bırakılırsa kapari meyvesine dönüşüyor. Bezelye büyüklüğündeki tomurcuklar makineyle toplanamadığı için tek tek elle toplanıyor.

Avustralya'da kapari fidanı yetiştiren Brian Noone, çok hızlı biri olsanız bile bir kilo kapariyi toplamanın bir saat sürdüğünü söylüyor. Toplama işi, kapari üretimindeki toplam iş gücünün üçte ikisine kadar çıkabiliyor. En küçük tomurcuklar hem daha lezzetli bulunduğu hem de daha fazla emek istediği için en yüksek fiyata satılıyor.

Dalından yeni koparılan kapari oldukça acı. Tomurcuklar bol deniz tuzunda kurutulup yeniden ıslatılarak ya da salamuraya yatırılarak yenilebilir hale getiriliyor. Bir kapari bitkisi yılda 1 ile 9 kilo arasında ürün veriyor, verim genellikle dördüncü yılda en yüksek seviyeye çıkıyor.

Dünyada yılda 15 ile 20 bin ton kapari üretiliyor ve yaklaşık 60 ülke kapari ticareti yapıyor. Türkiye ve Fas, dünyanın önde gelen kapari üreticileri ve ihracatçıları arasında yer alıyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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