Ne Su İstiyor Ne Verimli Toprak: Kurak Arazide Yetiştirip Paraya Para Demiyorlar!

Kapari, kurak iklimlere uyum sağlamış bir bitki. Kuru geçen yaz aylarında bile büyüyüp çiçek açabiliyor, 40 derecenin üstündeki sıcaklıklara dayanabiliyor.

Bitkinin en büyük gücü kökleri. Toprağın derinlerine uzanan geniş kök sistemi, yüzeyde su kalmadığında bile nemi bulabiliyor. Dört beş aylık bir fidede köklerin, bitkinin toplam ağırlığının yüzde 62,5'ini oluşturduğu ölçülmüş.

Kapari kireçli ve killi toprakların yanı sıra tuzlu, kumlu ve taşlı, organik maddesi az topraklarda da yetişebiliyor. İlk yıl sulanması önemli olsa da kapari tarlalarının büyük çoğunluğu hiç sulanmıyor. Bitkinin yetişmesi için yıllık ortalama sıcaklığın 14 derecenin, yağışın ise 200 milimetrenin üstünde olması yetiyor.

Kökleri toprağı sıkıca tuttuğu için kapari erozyonla mücadelede de kullanılıyor. Dik ve taşlık yamaçlara, yol kenarlarına ve kum tepelerine dikilen bitki, toprağın kaymasını önlüyor.