Ne Su İstiyor Ne Verimli Toprak: Kurak Arazide Yetiştirip Paraya Para Demiyorlar!
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Kapari, çoğu bitkinin tutunamadığı kurak, taşlık ve verimsiz topraklarda kendiliğinden yetişen dikenli bir çalı. Sulama istemeyen bitkinin elle toplanan tomurcukları ise dünya mutfaklarında pahalı bir lezzet olarak satılıyor. Türkiye de kaparinin dünyadaki en büyük üreticileri ve ihracatçıları arasında.
Derin kökleri sayesinde kuraklığa dayanıyor
Tomurcukları elle toplandığı için pahalıya satılıyor
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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