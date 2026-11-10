article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Evlerinin Duvarlarında Milyonlarca Küçük Elmas Var

Evlerinin Duvarlarında Milyonlarca Küçük Elmas Var

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
10.11.2026 - 10:40
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Almanya'nın güneyindeki Nördlingen ilk bakışta sıradan bir Orta Çağ kasabasına benziyor. Kırmızı çatılı evleri, eski surları ve ortasındaki yüksek kuleli kilisesiyle dikkat çekiyor. Kasabayı başka yerlerden ayıran şey ise binalarının duvarlarında. Bu duvarlarda milyonlarca minik elmas var.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Elmasları 15 milyon yıl önce düşen bir asteroit oluşturdu

Elmasları 15 milyon yıl önce düşen bir asteroit oluşturdu

Yaklaşık 15 milyon yıl önce bölgeye bir asteroit düştü. Çarpma, 24 kilometreden geniş Ries Krateri'ni oluşturdu. Nördlingen bugün bu kraterin içinde duruyor. Ries Krateri Müzesi'nden jeolog Gisela Pösges'e göre asteroit yaklaşık 3 milyar ton ağırlığındaydı ve 1 kilometre genişliğindeydi.

Çarpmanın yarattığı büyük basınç, bölgedeki grafit içeren kayaları elmasa dönüştürdü. Çarpma aynı zamanda suevit adı verilen, cam, kristal ve elmas parçaları içeren bir kaya türü de oluşturdu. Bilim insanlarına göre kraterde 72 bin tondan fazla elmas bulunuyor.

Kilisenin duvarlarında 5 bin karat elmas var

Kilisenin duvarlarında 5 bin karat elmas var

Orta Çağ'da kasabanın surlarını ve binalarını yapan ustalar, en yakındaki taşları yani suevit parçalarını kullandı. Kasabanın simgesi St. Georg Kilisesi de bu taştan yapıldı ve duvarlarında yaklaşık 5 bin karat elmas var. Ancak en büyükleri 0,3 milimetre olan elmaslar yalnızca mikroskopla görülebiliyor. Bu yüzden ekonomik değerleri yok.

Kasaba halkı yüzyıllar boyunca çukurun bir yanardağ krateri olduğunu düşündü. Kraterin bir asteroitten oluştuğu 1960'larda anlaşıldı, elmaslar ise 1970'lerde keşfedildi. 1970'te Apollo 14 ve Apollo 17 astronotları da eğitim için kraterdeydi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın