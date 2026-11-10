Evlerinin Duvarlarında Milyonlarca Küçük Elmas Var

Yaklaşık 15 milyon yıl önce bölgeye bir asteroit düştü. Çarpma, 24 kilometreden geniş Ries Krateri'ni oluşturdu. Nördlingen bugün bu kraterin içinde duruyor. Ries Krateri Müzesi'nden jeolog Gisela Pösges'e göre asteroit yaklaşık 3 milyar ton ağırlığındaydı ve 1 kilometre genişliğindeydi.

Çarpmanın yarattığı büyük basınç, bölgedeki grafit içeren kayaları elmasa dönüştürdü. Çarpma aynı zamanda suevit adı verilen, cam, kristal ve elmas parçaları içeren bir kaya türü de oluşturdu. Bilim insanlarına göre kraterde 72 bin tondan fazla elmas bulunuyor.