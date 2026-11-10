Aldığı Metal Dedektörüyle 1.500 Yıllık Altın Buldu

Stavanger Üniversitesi Arkeoloji Müzesi'nden uzmanlara göre kolye uçları yaklaşık MS 500 yılına, Avrupa'da büyük göçlerin yaşandığı döneme ait. Altın uçlar ve boncukların, usta kuyumcuların yaptığı ve toplumun en güçlü kişilerinin taktığı gösterişli bir kolyenin parçaları olduğu düşünülüyor. Uzmanlar, Norveç'te 19. yüzyıldan bu yana benzer bir keşif yapılmadığını belirtti.

Norveç yasalarına göre 1537'den önceye ait eşyalar ve 1650'den eski madeni paralar devlete ait sayılıyor ve teslim edilmesi gerekiyor.