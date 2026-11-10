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Yaşam
Aldığı Metal Dedektörüyle 1.500 Yıllık Altın Buldu

Aldığı Metal Dedektörüyle 1.500 Yıllık Altın Buldu

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
10.11.2026 - 15:37
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Norveç'te yaşayan 51 yaşındaki Erlend Bore'a doktoru, koltukta oturmak yerine dışarı çıkmasını söyledi. Bunun üzerine kendine bir hobi edinmek isteyen Bore, hayatının ilk metal dedektörünü satın aldı. Kısa süre sonra yaptığı keşif ise kendisini bile şaşırttı.

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Önce çikolata para sandı

Önce çikolata para sandı

Bore, Ağustos ayında Stavanger kenti yakınlarındaki dağlık Rennesøy adasında dedektörüyle dolaşmaya başladı. İlk başta yalnızca birkaç hurda parçası buldu. Bir süre sonra dedektör yeniden ses verdi ve Bore, toprağın altında çikolata para olduğunu düşündü.

Ancak topraktan çıkan şey 9 kolye ucu, 3 yüzük ve 10 altın boncuktan oluşan, 100 gramın biraz üzerinde bir hazineydi.

Benzeri 19. yüzyıldan beri bulunmamıştı

Benzeri 19. yüzyıldan beri bulunmamıştı

Stavanger Üniversitesi Arkeoloji Müzesi'nden uzmanlara göre kolye uçları yaklaşık MS 500 yılına, Avrupa'da büyük göçlerin yaşandığı döneme ait. Altın uçlar ve boncukların, usta kuyumcuların yaptığı ve toplumun en güçlü kişilerinin taktığı gösterişli bir kolyenin parçaları olduğu düşünülüyor. Uzmanlar, Norveç'te 19. yüzyıldan bu yana benzer bir keşif yapılmadığını belirtti.

Norveç yasalarına göre 1537'den önceye ait eşyalar ve 1650'den eski madeni paralar devlete ait sayılıyor ve teslim edilmesi gerekiyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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