Aldığı Metal Dedektörüyle 1.500 Yıllık Altın Buldu
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Norveç'te yaşayan 51 yaşındaki Erlend Bore'a doktoru, koltukta oturmak yerine dışarı çıkmasını söyledi. Bunun üzerine kendine bir hobi edinmek isteyen Bore, hayatının ilk metal dedektörünü satın aldı. Kısa süre sonra yaptığı keşif ise kendisini bile şaşırttı.
Önce çikolata para sandı
Benzeri 19. yüzyıldan beri bulunmamıştı
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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