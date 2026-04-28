Hem Kuraklığa Hem Hastalığa Dayanıklı: 12 Yıllık Çalışma Sonucunda Yerli "Korunga" Bitkisi Üretildi

Korunganın geçmişte Türkiye’de yaygın olarak yetiştirildiğini ancak zamanla ihmal edildiğini dile getiren Tuna, 'Artık iklimlerin değişmesiyle birlikte bu tür bitkiler yeniden gündeme gelmeye başladı, tekrar keşfediliyor.' diye konuştu.

Korunganın çok yıllık bir bitki olduğunu, kuraklığa dayanıklı yapısıyla öne çıktığını anlatan Tuna, bitkinin yüksek protein değerine sahip olduğunu ve Trakya'da sulu tarım yapılmasa dahi yılda iki kez biçilebildiğini ifade etti. Üretilen bitki aynı zamanda hayvan sağlığı açısından da faydalar sunuyor.

Tuna, konuşmasında son olarak şu ifadelere yer verdi: 'Bazı sindirim sistemi hastalıklarının iyileştirilmesinde etkili olduğu biliniyor. Aynı zamanda çok iyi bir bal bitkisi. Polen ve nektar açısından zengin olduğu için arılar tarafından yoğun şekilde ziyaret ediliyor ve kaliteli bal üretimine katkı sağlıyor.'

Korunga, genellikle kıraç, kireçli ve verimsiz topraklarda yetişebilen, pembe çiçekli, çok yıllık ve besleyici değeri yüksek bir baklagil yem bitkisi olarak biliniyor.