Hem Kuraklığa Hem Hastalığa Dayanıklı: 12 Yıllık Çalışma Sonucunda Yerli "Korunga" Bitkisi Üretildi

Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
28.04.2026 - 10:47

Korunga adı verilen bitki türü, protein içeren yapısı sayesinde hayvanlarda şişkinlik yapmıyor ve ülkemizde yem bitkisi olarak yetiştiriliyor. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Ziraat Fakültesi akademisyeni tarafından 12 yıl süren ıslah çalışmaları sonucu geliştirilen yeni korunga çeşidine 'NKÜ Efsane' adı verildi.

Yeni korunga, Tarım ve Orman Bakanlığı Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğünce (TTSM) tescillendi.

12 yıl süren ıslah çalışmaları sonucunda geliştirildi.

AA'nın aktardığı habere göre, NKÜ Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Metin Tuna, yaptığı açıklamada, iklim değişikliğine uyumlu yeni bir korunga çeşidi geliştirdiklerini söyledi. Çeşidin ıslah sürecinin 2014 yılında başladığını aktaran Tuna, 'Projeye 2014 yılında başladık. TÜBİTAK projemizi 3 yıllığına destekledi ve o günden bu zamana kadar çalışmalarımızı sürdürdük.' dedi.

Yeni çeşidi geliştirmek için ise dünyanın önde gelen gen bankalarından genetik materyaller temin edildi.

Korunga, iklim değişikliğiyle beraber daha da önem kazandı.

Korunganın geçmişte Türkiye’de yaygın olarak yetiştirildiğini ancak zamanla ihmal edildiğini dile getiren Tuna, 'Artık iklimlerin değişmesiyle birlikte bu tür bitkiler yeniden gündeme gelmeye başladı, tekrar keşfediliyor.' diye konuştu.

Korunganın çok yıllık bir bitki olduğunu, kuraklığa dayanıklı yapısıyla öne çıktığını anlatan Tuna, bitkinin yüksek protein değerine sahip olduğunu ve Trakya'da sulu tarım yapılmasa dahi yılda iki kez biçilebildiğini ifade etti. Üretilen bitki aynı zamanda hayvan sağlığı açısından da faydalar sunuyor. 

Tuna, konuşmasında son olarak şu ifadelere yer verdi: 'Bazı sindirim sistemi hastalıklarının iyileştirilmesinde etkili olduğu biliniyor. Aynı zamanda çok iyi bir bal bitkisi. Polen ve nektar açısından zengin olduğu için arılar tarafından yoğun şekilde ziyaret ediliyor ve kaliteli bal üretimine katkı sağlıyor.'

Korunga, genellikle kıraç, kireçli ve verimsiz topraklarda yetişebilen, pembe çiçekli, çok yıllık ve besleyici değeri yüksek bir baklagil yem bitkisi olarak biliniyor.

Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
