Tarihi Binlerce Yıl Öncesine Uzanan Dünyanın En Eski 10 Şehri Belli Oldu
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Ortadoğu, Avrupa, Asya ve Amerika'da bulunan 10 kentin tarihi binlerce yıl öncesine gidiyor. Arkeolojik bulgulara göre bu şehirlerden birinin geçmişi 13 bin yıla kadar uzanabilir. Bazıları günümüzde de yaşamın sürdüğü, farklı medeniyetlerden izler taşıyan yerleşim merkezleri olarak varlığını koruyor.
Şam 8 bin yıllık olabilir.
Atina'nın geçmişi 7 bin yıla uzanıyor.
Biblos'un alfabeyle bağı var.
Kudüs üç din için kutsal.
Varanasi Ganj kıyısında kurulu.
Cholula'da dev bir piramit var.
Eriha'ya Palmiye Ağaçları Şehri deniyor.
Halep listenin en eskisi olabilir.
Filibe 2019'da Avrupa Kültür Başkenti oldu.
Luoyang'da kayalara Buda heykelleri oyulmuş.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın