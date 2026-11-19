Suriye'nin başkenti Şam, dünyanın en eski yerleşim merkezlerinden biri olarak kabul ediliyor. Kentin geçmişinin milattan önce 8 bin yılına kadar uzandığı tahmin ediliyor. Asya ile Afrika arasındaki önemli bir geçiş noktasında bulunan şehir, yüzyıllar boyunca ticaretin, kültürün ve yönetimin merkezlerinden biri oldu. Dar sokaklarında, tarihi evlerinde, bahçelerinde ve dini yapılarında Helenistik, Roma, Bizans ve İslam medeniyetlerinin izleri görülüyor.