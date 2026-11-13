Gölün Dibinde Şehir Buldular: Kırgızistan'da Issık Gölü'nün Altından Ortaçağ Yerleşimi Çıktı

Issık Gölü'nün kuzeybatı kıyısı açıklarında yürütülen sualtı çalışmalarında dört ayrı alan incelendi. Dalgıçlar ve sualtı dronları, yerleşimin yalnızca 1 ila 4 metre derinlikte durduğunu ortaya koydu. Alanın ayrıntılı haritası da bu sayede çıkarıldı.

Haritada pişmiş tuğladan duvarlar, ahşap kiriş kalıntıları, fırınlar ve seramik parçaları öne çıkıyor. Büyük bir yapının içinde bulunan değirmen taşı, orada tahıl işlendiğini düşündürüyor. Ekip ayrıca hayvan kemikleri ile metal işçiliğinden arta kalan cüruf buldu. Bu, yerleşimde üretimin de yapıldığı anlamına geliyor.

Sokaklar ve konut mahalleleri seçilebiliyor. Cami, hamam ya da medrese olabilecek süslemeli kamu binalarının izleri de var.