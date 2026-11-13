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Gölün Dibinde Şehir Buldular: Kırgızistan'da Issık Gölü'nün Altından Ortaçağ Yerleşimi Çıktı

Gölün Dibinde Şehir Buldular: Kırgızistan'da Issık Gölü'nün Altından Ortaçağ Yerleşimi Çıktı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
13.11.2026 - 18:55 Son Güncelleme: 13.11.2026 - 18:57
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Kırgızistan'daki Issık Gölü'nün sığ sularında dalgıçlar, ortaçağdan kalma bir yerleşimin kalıntılarına ulaştı. Tuğla duvarlar, ahşap kirişler ve seramik parçalarının çıktığı alan, halk arasında 'ikinci Atlantis' diye anılıyor. Kalıntılar dört ayrı bölgede, 1 ile 4 metre arasındaki derinliklerde haritalandı.

Kaynak: https://arkeofili.com/arkeologlar-kir...
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Issık Gölü'nün 1 ila 4 metre altında tuğla duvarlar, fırınlar ve seramik parçaları çıktı.

Issık Gölü'nün 1 ila 4 metre altında tuğla duvarlar, fırınlar ve seramik parçaları çıktı.

Issık Gölü'nün kuzeybatı kıyısı açıklarında yürütülen sualtı çalışmalarında dört ayrı alan incelendi. Dalgıçlar ve sualtı dronları, yerleşimin yalnızca 1 ila 4 metre derinlikte durduğunu ortaya koydu. Alanın ayrıntılı haritası da bu sayede çıkarıldı.

Haritada pişmiş tuğladan duvarlar, ahşap kiriş kalıntıları, fırınlar ve seramik parçaları öne çıkıyor. Büyük bir yapının içinde bulunan değirmen taşı, orada tahıl işlendiğini düşündürüyor. Ekip ayrıca hayvan kemikleri ile metal işçiliğinden arta kalan cüruf buldu. Bu, yerleşimde üretimin de yapıldığı anlamına geliyor.

Sokaklar ve konut mahalleleri seçilebiliyor. Cami, hamam ya da medrese olabilecek süslemeli kamu binalarının izleri de var.

Kazıyı yöneten Valeriy Kolchenko'ya göre burası İpek Yolu kervanlarının uğradığı büyük bir ticaret merkezi olabilir.

Kazıyı yöneten Valeriy Kolchenko'ya göre burası İpek Yolu kervanlarının uğradığı büyük bir ticaret merkezi olabilir.

Yerleşim, İpek Yolu'nun kervan güzergâhlarından birinin üzerinde yer alıyordu. Çu Vadisi'nden Bedel Geçidi'ne, oradan da Çin'e uzanan hat, bölgeyi doğu-batı ticaretinin kavşağına çeviriyordu. Kırgızistan Ulusal Bilimler Akademisi'nden arkeolog Valeriy Kolchenko, sualtında kalan bu yapıların bir şehre ya da büyük bir ticaret merkezine ait olabileceğini ifade etti.

Kazıların yöneticisi Kolchenko, çalışmanın hassasiyetine de dikkat çekiyor: 'Göl yatağından mümkün olduğunca az malzeme almaya çalışıyoruz ama koleksiyon büyüyor.' Kırgız ve Rus araştırmacıların birlikte yürüttüğü çalışma, Issık Gölü'nün kuzeybatısındaki Toru-Aygyr arkeolojik kompleksine odaklanıyor. Bu yerleşimin en az 10-13. yüzyıllar arasında var olduğu belirtiliyor.

Kıyıdaki mezarlıkta yatanlar Mekke'ye dönük, şehrin sonunu ise 15. yüzyıldaki bir deprem getirmiş olabilir.

Kıyıdaki mezarlıkta yatanlar Mekke'ye dönük, şehrin sonunu ise 15. yüzyıldaki bir deprem getirmiş olabilir.

Yerleşimin yakınında, yaklaşık 300 x 200 metrelik bir alana yayılan Müslüman mezarlığı bulundu. 13. ve 14. yüzyıla tarihlenen mezarlarda cenazeler İslami geleneğe uygun biçimde, yüzleri kıbleye, yani Mekke'ye dönük yatırılmış. Analiz için çıkarılan kalıntılardan ikisinin yüzü yeniden canlandırıldı.

Peki şehir nasıl suların altında kaldı? Araştırmacıların öne sürdüğü teori, 15. yüzyılın başında Tian Şan bölgesini vuran büyük bir deprem. Sarsıntının kıyı şeridini değiştirip yerleşimi göle gömmüş olabileceği düşünülüyor. Kolchenko'nun bu felaketi Pompeii'ye benzettiği aktarıldı.

Haziran 2026'da yeni sezonuna giren ekip, alanın sınırlarını adım adım çizmeye devam ediyor ve koleksiyonu her geçen gün büyüyen buluntuların analizini sürdürüyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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