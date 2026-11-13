Gölün Dibinde Şehir Buldular: Kırgızistan'da Issık Gölü'nün Altından Ortaçağ Yerleşimi Çıktı
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Kaynak: https://arkeofili.com/arkeologlar-kir...
Kırgızistan'daki Issık Gölü'nün sığ sularında dalgıçlar, ortaçağdan kalma bir yerleşimin kalıntılarına ulaştı. Tuğla duvarlar, ahşap kirişler ve seramik parçalarının çıktığı alan, halk arasında 'ikinci Atlantis' diye anılıyor. Kalıntılar dört ayrı bölgede, 1 ile 4 metre arasındaki derinliklerde haritalandı.
Issık Gölü'nün 1 ila 4 metre altında tuğla duvarlar, fırınlar ve seramik parçaları çıktı.
Kazıyı yöneten Valeriy Kolchenko'ya göre burası İpek Yolu kervanlarının uğradığı büyük bir ticaret merkezi olabilir.
Kıyıdaki mezarlıkta yatanlar Mekke'ye dönük, şehrin sonunu ise 15. yüzyıldaki bir deprem getirmiş olabilir.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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