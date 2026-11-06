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Volkanik Gölün Dibinden 3 Bin 300 Yıllık Kılıç Çıkardılar: Keskinliğini Hiç Kaybetmemiş

Volkanik Gölün Dibinden 3 Bin 300 Yıllık Kılıç Çıkardılar: Keskinliğini Hiç Kaybetmemiş

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
06.11.2026 - 19:48
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İtalya'nın orta kesimindeki Mezzano Gölü'nün dibinde yürütülen kazılarda 3 bin 300 yıllık bronz bir kılıç bulundu. Silah, yüzyıllar boyunca su altında kalmasına rağmen bugün bile keskinliğini koruyor.

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Roma'nın yaklaşık 100 kilometre kuzeybatısındaki Mezzano Gölü'nde bulunan kılıç, gölde keşfedilen üçüncü örnek oldu.

Roma'nın yaklaşık 100 kilometre kuzeybatısındaki Mezzano Gölü'nde bulunan kılıç, gölde keşfedilen üçüncü örnek oldu.

Bronz silah, Roma'nın yaklaşık 100 kilometre kuzeybatısında yer alan küçük bir volkanik göl olan Mezzano'nun dibinde keşfedildi. İtalya'nın Viterbo ve Güney Etrurya Eyaleti Arkeoloji, Güzel Sanatlar ve Peyzaj Müfettişliği'nin açıklamasına göre kılıç, 1970'lerden bu yana gölde bulunan üçüncü kılıç oldu.

Kazı ekibi kılıcı, gölün güney kıyısındaki büyük ölçüde keşfedilmemiş bir alanda çalışırken buldu. Kılıcın MÖ 13. yüzyıla, yani Geç Tunç Çağı'na ait olduğu düşünülüyor. Araştırmacılara göre o dönemde orta İtalya'da yaşayan topluluklar, yarımadanın ve Akdeniz'in dört bir yanındaki toplumlarla ticaret ve bağlantı içindeydi. Bu bağlamda silahlar yalnızca savaş aleti değil, aynı zamanda prestij, kimlik ve güç sembolüydü.

Kılıcın hemen yanında bir tıraş bıçağı çıktı ve ikisinin aynı kişiye ait olabileceği düşünülüyor.

Kılıcın hemen yanında bir tıraş bıçağı çıktı ve ikisinin aynı kişiye ait olabileceği düşünülüyor.

Aynı seferde sağlam vazolar ile balta, ok ucu, hançer, mızrak ucu, iğne ve tıraş bıçağı gibi çok sayıda bronz eser de bulundu. Kılıç ve tıraş bıçağı birbirine yakın yatıyordu. Bu durum, ikisinin bir zamanlar aynı kişiye, muhtemelen yüksek statülü bir kişiye ya da seçkin bir savaşçıya ait olabileceğini düşündürüyor.

Avrupa'daki benzer buluntular, eski insanların silahları ve başka metal eşyaları göllere bilerek bıraktığını gösteriyor. Bunun dini ritüellerin ya da adakların bir parçası olabileceği belirtiliyor. Kılıcın da bir tanrıya adak olarak göle atılmış olması mümkün görülüyor.

Gölün altındaki Tunç Çağı köyü 1971'de keşfedilmişti ve araştırmalar bugün de sürüyor.

Gölün altındaki Tunç Çağı köyü 1971'de keşfedilmişti ve araştırmalar bugün de sürüyor.

Gölün altında kalan ve kazıklar üzerine kurulu Tunç Çağı köyünü 1971'de jeolog Lamberto Ferri Ricchi keşfetti. Ricchi, yaklaşık 3 ile 9 metre arasındaki derinliklerde üç tarih öncesi kazık evin kalıntılarını buldu. Yıllar sonra bölge arkeoloji yetkililerinin talebiyle geri dönen Ricchi, yaklaşık 50 vazo, üç bronz balta, iskelet kalıntıları, ahşap tahtalar ve değirmen taşları çıkardı. Kazılar 1990'ların ortasına kadar sürdü, ardından yaklaşık 30 yıl boyunca finansman bulunamadığı için durdu.

Geçen yıl sahaya dönen arkeologlar, köyü ayakta tutan olduğu düşünülen 600'den fazla ahşap direği haritaladı. Direkler göl tabanındaki kile yaklaşık 2,5 metreden 10 metreden fazlaya kadar değişen derinliklerde saplanmış durumda. Araştırmacılar, yeni bulunan direklerin yerleşimin yaklaşık üçte birini oluşturduğundan şüpheleniyor. Ekip ayrıca baltalar, mızrak uçları, broşlar, yüzükler, orak ve dökümde kullanılmış olabilecek bronz külçeler buldu. Bu da köy sakinlerinin metal eşyaları burada üretmiş olabileceğini düşündürüyor. Yeni buluntuların yaklaşan bir sergide gösterilmesi planlanıyor.

Görsel Kaynak: Superintendence of Archaeology, Fine Arts and Landscape for the Province of Viterbo and Southern Etruria

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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