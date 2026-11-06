Volkanik Gölün Dibinden 3 Bin 300 Yıllık Kılıç Çıkardılar: Keskinliğini Hiç Kaybetmemiş

Bronz silah, Roma'nın yaklaşık 100 kilometre kuzeybatısında yer alan küçük bir volkanik göl olan Mezzano'nun dibinde keşfedildi. İtalya'nın Viterbo ve Güney Etrurya Eyaleti Arkeoloji, Güzel Sanatlar ve Peyzaj Müfettişliği'nin açıklamasına göre kılıç, 1970'lerden bu yana gölde bulunan üçüncü kılıç oldu.

Kazı ekibi kılıcı, gölün güney kıyısındaki büyük ölçüde keşfedilmemiş bir alanda çalışırken buldu. Kılıcın MÖ 13. yüzyıla, yani Geç Tunç Çağı'na ait olduğu düşünülüyor. Araştırmacılara göre o dönemde orta İtalya'da yaşayan topluluklar, yarımadanın ve Akdeniz'in dört bir yanındaki toplumlarla ticaret ve bağlantı içindeydi. Bu bağlamda silahlar yalnızca savaş aleti değil, aynı zamanda prestij, kimlik ve güç sembolüydü.