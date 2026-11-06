Volkanik Gölün Dibinden 3 Bin 300 Yıllık Kılıç Çıkardılar: Keskinliğini Hiç Kaybetmemiş
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Roma'nın yaklaşık 100 kilometre kuzeybatısındaki Mezzano Gölü'nde bulunan kılıç, gölde keşfedilen üçüncü örnek oldu.
Kılıcın hemen yanında bir tıraş bıçağı çıktı ve ikisinin aynı kişiye ait olabileceği düşünülüyor.
Gölün altındaki Tunç Çağı köyü 1971'de keşfedilmişti ve araştırmalar bugün de sürüyor.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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