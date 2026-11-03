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Yanardağın Yuttuğu Şehirde 1947 Yıldır Açılmamış Bir Dolap Bulundu

Yanardağın Yuttuğu Şehirde 1947 Yıldır Açılmamış Bir Dolap Bulundu

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
03.11.2026 - 13:33
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İtalya'nın Napoli yakınlarındaki antik kenti Pompeii'de kazı yapan arkeologlar, yaklaşık 2 bin yıldır mühürlü kalan bir dolabın izlerine ulaştı. Dolabın içinden makyaj gereçleri, parfüm, sikkeler, yemek kapları ve çocukluk muskaları çıktı. Bulgular, Vezüv Yanardağı kenti yok etmeden önceki günlük yaşama dair nadir bir görüntü sunuyor.

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Via dell'Abbondanza'daki evde bulunan ahşap dolabın parçaları izlerden yeniden bir araya getirildi.

Via dell'Abbondanza'daki evde bulunan ahşap dolabın parçaları izlerden yeniden bir araya getirildi.

MS 79'da patlayan Vezüv Yanardağı, Napoli yakınlarındaki Pompeii'yi metrelerce küllün altına gömdü ve kentteki yapıları, eşyaları ve duvar yazılarını korudu. Arkeologlar, antik kentin en işlek caddelerinden biri olan Via dell'Abbondanza üzerindeki bir evde ortaya çıkan izlerden ahşap dolabın parçalarını bir araya getirdi.

Alanı yöneten Gabriel Zuchtriegel, evde yaşayan kişinin kimliğinin kesin olarak yeniden kurulamadığını belirtti. Zuchtriegel'e göre bu parçalar, söz konusu kişinin gündelik yaşamına yaklaşmayı sağlıyor.

Görsel kaynağı: Archaeological Park of Pompeii

Dolabın içinde 38 bronz sikke ve en az 24 parçadan oluşan çocukluk muskası kolyesi vardı.

Dolabın içinde 38 bronz sikke ve en az 24 parçadan oluşan çocukluk muskası kolyesi vardı.

Dolapta kemik, cam hamuru, pişmiş toprak ve kaya kristalinden yapılmış en az 24 küçük nesneden oluşan bir kolye bulundu. Nesneler arasında Bes ve Merkür tanrılarının tasvirlerinin yanı sıra minyatür eller, ayaklar, çam kozalakları ve üzüm salkımları yer alıyordu. Crepundia adı verilen bu tür kolyeler, Roma'da çocuklara hem koruyucu muska hem de yetişkinlerin çocuğu takip etmesine yardım eden çıngırak olarak veriliyordu. Bazen yetişkinlikte de çocukluk hatırası olarak saklanıyordu.

Dolapta ayrıca cımbızlar, küçük bir cam parfüm ya da merhem şişesi, tütsü yakıcı, bronz, cam ve seramik kaplar ile yemek kapları vardı. Ahşap bir kutudaki kurşun ağırlıklar, evdeki birinin ticaretle uğraştığına işaret ediyor. Küçük örme bir kapta ise 38 bronz sikke bulundu. Hem paranın hem de duygusal değeri olduğu anlaşılan nesnelerin geride kalması, sahiplerinin yanardağ patladıktan sonra bunları alacak vakit bulamadığını düşündürüyor.

Ev ilk kez 1912'de kazılmış, arkasındaki odalar ise ancak şimdi incelendi.

Ev ilk kez 1912'de kazılmış, arkasındaki odalar ise ancak şimdi incelendi.

Pompeii'nin merkezi bir bölgesinde bulunan ev, üzerinde keşfedilen yazıtlar nedeniyle geçici olarak Cornelius Maximus adlı bir kişiyle ilişkilendiriliyor. Evin cephesi ilk kez 1912'de kazılmıştı. Arkasındaki bazı odalar ise geniş bir restorasyon projesi kapsamında ancak şimdi incelendi.

Kazıda, kentsel yaşamın bazı sorunlarının iki bin yılda pek değişmediğini gösteren bir kanıt da ortaya çıktı. Arkeologlar, yükseltilmiş bir depolama alanında tutulan bir amforanın içinde iki genç fareye ait parçalanmış iskeletler buldu. Zuchtriegel ise Pompeii'nin yalnızca büyük sanat eserlerinin değil, geçmişe insani boyutunu kazandıran en sıradan nesnelerin de yeri olduğunu söyledi.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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