Yanardağın Yuttuğu Şehirde 1947 Yıldır Açılmamış Bir Dolap Bulundu

MS 79'da patlayan Vezüv Yanardağı, Napoli yakınlarındaki Pompeii'yi metrelerce küllün altına gömdü ve kentteki yapıları, eşyaları ve duvar yazılarını korudu. Arkeologlar, antik kentin en işlek caddelerinden biri olan Via dell'Abbondanza üzerindeki bir evde ortaya çıkan izlerden ahşap dolabın parçalarını bir araya getirdi.

Alanı yöneten Gabriel Zuchtriegel, evde yaşayan kişinin kimliğinin kesin olarak yeniden kurulamadığını belirtti. Zuchtriegel'e göre bu parçalar, söz konusu kişinin gündelik yaşamına yaklaşmayı sağlıyor.

Görsel kaynağı: Archaeological Park of Pompeii