Yanardağın Yuttuğu Şehirde 1947 Yıldır Açılmamış Bir Dolap Bulundu
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İtalya'nın Napoli yakınlarındaki antik kenti Pompeii'de kazı yapan arkeologlar, yaklaşık 2 bin yıldır mühürlü kalan bir dolabın izlerine ulaştı. Dolabın içinden makyaj gereçleri, parfüm, sikkeler, yemek kapları ve çocukluk muskaları çıktı. Bulgular, Vezüv Yanardağı kenti yok etmeden önceki günlük yaşama dair nadir bir görüntü sunuyor.
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Via dell'Abbondanza'daki evde bulunan ahşap dolabın parçaları izlerden yeniden bir araya getirildi.
Dolabın içinde 38 bronz sikke ve en az 24 parçadan oluşan çocukluk muskası kolyesi vardı.
Ev ilk kez 1912'de kazılmış, arkasındaki odalar ise ancak şimdi incelendi.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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