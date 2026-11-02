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Depremin İkiye Böldüğü Bahçede Hasat Başladı: Bir Adım Ötesi Uçurum

Depremin İkiye Böldüğü Bahçede Hasat Başladı: Bir Adım Ötesi Uçurum

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
02.11.2026 - 17:24
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Hatay'ın Altınözü ilçesinde 6 Şubat 2023 depremlerinde fay kırılmasıyla ikiye ayrılan 33 dönümlük zeytinlikte hasat başladı. 200 ağacın yok olduğu arazide çiftçiler, uçurumun kenarındaki ağaçlara yaklaşırken büyük risk alıyor.

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Kaynak: İHA

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Fay kırılması Altınözü'ndeki 33 dönümlük zeytinliği ikiye böldü ve 200 ağaç yarığa karıştı.

Fay kırılması Altınözü'ndeki 33 dönümlük zeytinliği ikiye böldü ve 200 ağaç yarığa karıştı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremleri, Altınözü'ne bağlı Tepehan Mahallesi'ndeki zeytinlikte büyük bir yıkıma yol açtı. Fay kırılması sırasında arazi ikiye yarıldı, toprağın bir bölümü aşağı doğru kaydı. Bahçedeki ağaçların iki uç arasında kalan mesafesi yaklaşık 300 metreye ulaştı, oluşan dev yarıkta ise 200 zeytin ağacı yok oldu.

Bahçenin sahibi çiftçi Bahattin Temizkan, depremin yaşandığı anları şöyle anlattı: Toprağın altından nasıl olduğu anlaşılamayan masmavi bir duman yükseldi, ardından büyük bir yarık oluştu. Temizkan, yarığın köye kadar ulaşmamasının sevindirici olduğunu belirtti.

Çiftçiler düşme riskine karşı önce uçurumun kenarındaki ağaçlardan hasada başlıyor.

Çiftçiler düşme riskine karşı önce uçurumun kenarındaki ağaçlardan hasada başlıyor.

Depremin üzerinden geçen zamana rağmen arazideki tehlike ortadan kalkmış değil. Hasat döneminin gelmesiyle üreticiler, uçurumun hemen yanında kalan ağaçlardaki zeytinleri toplamaya başladı. Temizkan, kenardaki ağaçlara yaklaşmaktan korktuklarını, traktör sürerken bile tehlikeyi hissettiklerini söyledi.

Çiftçilere göre bir anlık dikkatsizlik düşmeye ve yaralanmaya yol açabilir. Bu nedenle önce uçurumun kenarındaki ağaçlar dikkatle hasat ediliyor, ardından yukarı doğru ilerleniyor. Yere dökülen zeytinler elle toplanıyor, ağaçların altına çadır serilerek kalan ürün çuvallara dolduruluyor.

Bu yıl verim beklentinin altında kaldı ve zeytinyağı fiyatları asit oranına göre değişiyor.

Bu yıl verim beklentinin altında kaldı ve zeytinyağı fiyatları asit oranına göre değişiyor.

Temizkan, bu yıl yüksek verim beklediğini ancak yaz aylarında zeytinlerin önemli bir bölümünün döküldüğünü anlattı. Normalde Cumhuriyet Bayramı'ndan sonra başlanan hasat, yağışlar nedeniyle bu yıl zorlaştı. Toplanan zeytinler fabrikaya götürülüyor ve yağı çıkarılıyor. Üreticiler isterse yağını satıyor, isterse yılbaşına kadar fabrikada bekletiyor.

Zeytinyağı fiyatları asit oranına göre değişiyor. Fiyatlar ortalama 130-180 TL arasında seyrederken, asit oranı yüksek ürünlerde 50-60 TL'ye kadar düşebiliyor. Yemeklik zeytinyağının kilogramı ise yaklaşık 200 TL. Hasadın yılbaşına kadar süreceği belirtiliyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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