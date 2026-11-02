Depremin İkiye Böldüğü Bahçede Hasat Başladı: Bir Adım Ötesi Uçurum
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Fay kırılması Altınözü'ndeki 33 dönümlük zeytinliği ikiye böldü ve 200 ağaç yarığa karıştı.
Çiftçiler düşme riskine karşı önce uçurumun kenarındaki ağaçlardan hasada başlıyor.
Bu yıl verim beklentinin altında kaldı ve zeytinyağı fiyatları asit oranına göre değişiyor.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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