Depremin İkiye Böldüğü Bahçede Hasat Başladı: Bir Adım Ötesi Uçurum

Temizkan, bu yıl yüksek verim beklediğini ancak yaz aylarında zeytinlerin önemli bir bölümünün döküldüğünü anlattı. Normalde Cumhuriyet Bayramı'ndan sonra başlanan hasat, yağışlar nedeniyle bu yıl zorlaştı. Toplanan zeytinler fabrikaya götürülüyor ve yağı çıkarılıyor. Üreticiler isterse yağını satıyor, isterse yılbaşına kadar fabrikada bekletiyor.

Zeytinyağı fiyatları asit oranına göre değişiyor. Fiyatlar ortalama 130-180 TL arasında seyrederken, asit oranı yüksek ürünlerde 50-60 TL'ye kadar düşebiliyor. Yemeklik zeytinyağının kilogramı ise yaklaşık 200 TL. Hasadın yılbaşına kadar süreceği belirtiliyor.