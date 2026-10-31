Dağların Altından 20 Kilometrelik Tünel Geçirdiler: Kıtanın Kaderini Değiştirecek
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Olmos Projesi, And Dağları'nın altından geçen 20 kilometrelik tünelle suyu Pasifik tarafındaki kurak vadiye ulaştırıyor.
Limón Barajı'nın yüksekliği 43 metreden 85 metreye çıkarılacak ve sistem 50 yıl işletilecek.
Proje, çölde yeni tarım arazileri açmayı ve bölgenin tarım ihracatını güçlendirmeyi hedefliyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın