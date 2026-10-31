article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Dağların Altından 20 Kilometrelik Tünel Geçirdiler: Kıtanın Kaderini Değiştirecek

Dağların Altından 20 Kilometrelik Tünel Geçirdiler: Kıtanın Kaderini Değiştirecek

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
31.10.2026 - 23:50
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Peru, And Dağları'nın Amazon havzası tarafındaki Huancabamba Nehri'nin suyunu 20 kilometrelik bir tünelle kurak Pasifik kıyısına taşıyor. Olmos Projesi adı verilen sistem için Peru Yatırım Teşvik Ajansı ProInversión, 400 milyon dolarlık yeni bir yatırım süreci başlattı.

Detaylar 👇

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Olmos Projesi, And Dağları'nın altından geçen 20 kilometrelik tünelle suyu Pasifik tarafındaki kurak vadiye ulaştırıyor.

Olmos Projesi, And Dağları'nın altından geçen 20 kilometrelik tünelle suyu Pasifik tarafındaki kurak vadiye ulaştırıyor.

Tünel, Huancabamba Nehri'nin suyunu Olmos Nehri vadisine taşıyor ve suyu Cajamarca bölgesinden Lambayeque bölgesine aktarıyor. Tünelin yaklaşık 12,5 kilometrelik bölümü tünel açma makinesiyle kazıldı.

Wikipedia'ya göre bölgenin sulanması fikri ilk kez 1924'te ortaya atıldı. İnşaat 2006'da başladı, Limón Barajı 2009'da, tünel ise 20 Aralık 2011'de tamamlandı.

Limón Barajı'nın yüksekliği 43 metreden 85 metreye çıkarılacak ve sistem 50 yıl işletilecek.

Limón Barajı'nın yüksekliği 43 metreden 85 metreye çıkarılacak ve sistem 50 yıl işletilecek.

ProInversión ve Lambayeque Bölge Hükümeti, Temmuz 2026'da Olmos Projesi için yeni bir imtiyaz süreci başlattı. Tahmini yatırım tutarı 400 milyon dolar. Kapsamda Limón Barajı'nın yükseltilmesi, tortu girişinin azaltılması, nehir yatağının düzenlenmesi ve kıyı koruması, eğimli tünelin Trans-And Tüneli'ne bağlanması ve Kuzey Peru Petrol Boru Hattı'nın yaklaşık 8 kilometrelik bölümünün taşınması yer alıyor.

Eş Finansmanlı Özel Girişim modeliyle yürütülecek süreçte, sistemin 50 yıl boyunca sürdürülebilir şekilde işletilmesi hedefleniyor.

Proje, çölde yeni tarım arazileri açmayı ve bölgenin tarım ihracatını güçlendirmeyi hedefliyor.

Proje, çölde yeni tarım arazileri açmayı ve bölgenin tarım ihracatını güçlendirmeyi hedefliyor.

Yeni imtiyaz kapsamında 25 bin hektarlık yeni arazi ve eski Olmos vadisindeki 5 bin 500 hektarlık alanın sulanması amaçlanıyor. Wikipedia'ya göre projenin toplamda 43 bin 500 hektarlık tarım arazisini sulaması hedefleniyor. Bunun 5 bin 500 hektarı tünel çıkışında, 38 bin hektarı ise Palo Verde Barajı'ndan beslenen alanda bulunuyor.

ProInversión Başkanı Luis Del Carpio, projeyi bütün bir bölgeyi dönüştürme kapasitesi nedeniyle kurumun yürüttüğü en önemli projelerden biri olarak nitelendirdi. Toplantıya 45 yerli ve yabancı şirketin temsilcisi katıldı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın