Dağların Altından 20 Kilometrelik Tünel Geçirdiler: Kıtanın Kaderini Değiştirecek

Yeni imtiyaz kapsamında 25 bin hektarlık yeni arazi ve eski Olmos vadisindeki 5 bin 500 hektarlık alanın sulanması amaçlanıyor. Wikipedia'ya göre projenin toplamda 43 bin 500 hektarlık tarım arazisini sulaması hedefleniyor. Bunun 5 bin 500 hektarı tünel çıkışında, 38 bin hektarı ise Palo Verde Barajı'ndan beslenen alanda bulunuyor.

ProInversión Başkanı Luis Del Carpio, projeyi bütün bir bölgeyi dönüştürme kapasitesi nedeniyle kurumun yürüttüğü en önemli projelerden biri olarak nitelendirdi. Toplantıya 45 yerli ve yabancı şirketin temsilcisi katıldı.