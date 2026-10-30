Çin'den 4 Metrelik Dev Robot: Yetişkin Bir İneği Tek Başına Taşıyabiliyor
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Çinli bir girişim, 500 kilogramlık yükleri taşıyabildiğini iddia ettiği 4 metre boyundaki insansı robotunu tanıttı. 1,2 ton ağırlığındaki robotun, küçük bir araba ya da yetişkin bir ineğe eşdeğer yükü iki koluyla kaldırabildiği öne sürülüyor.
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Kaynak: The Independent
Pekin merkezli NeodraDynamics, 500 kilogramlık yük taşıyabildiğini iddia ettiği 4 metre boyundaki Neo1'i tanıttı.
1,2 ton ağırlığındaki robot, hidrolik aktüatörler sayesinde yetişkin bir ineğe eşdeğer yükü taşıyabiliyor.
Çin'in martta onaylanan son beş yıllık planı, yapay zeka destekli robotları ulusal ekonomi stratejisinin merkezine yerleştirdi.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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