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Çin'den 4 Metrelik Dev Robot: Yetişkin Bir İneği Tek Başına Taşıyabiliyor

Çin'den 4 Metrelik Dev Robot: Yetişkin Bir İneği Tek Başına Taşıyabiliyor

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
30.10.2026 - 16:32
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Çinli bir girişim, 500 kilogramlık yükleri taşıyabildiğini iddia ettiği 4 metre boyundaki insansı robotunu tanıttı. 1,2 ton ağırlığındaki robotun, küçük bir araba ya da yetişkin bir ineğe eşdeğer yükü iki koluyla kaldırabildiği öne sürülüyor.

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Kaynak: The Independent

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Pekin merkezli NeodraDynamics, 500 kilogramlık yük taşıyabildiğini iddia ettiği 4 metre boyundaki Neo1'i tanıttı.

Pekin merkezli NeodraDynamics, 500 kilogramlık yük taşıyabildiğini iddia ettiği 4 metre boyundaki Neo1'i tanıttı.

Pekin merkezli NeodraDynamics, yapay zeka destekli Neo1 insansı robotunun, rakiplerinin ürettiği insan boyutundaki robotların fiziksel sınırlarını aşacak şekilde tasarlandığını belirtiyor. Şirketin kurucusu Yang Tao, 'Robotlar sadece insan formunu taklit etmekle kalmamalı, insanların fiziksel sınırlarını aşarak eşi benzeri görülmemiş işlevsel yetenekler de sergilemeli' diyor.

Bu ay düzenlenen 2026 Çin Uluslararası Endüstri Fuarı'nda tanıtılan Neo1, zorlu ortamlarda ağır montaj, madencilik veya afet bölgelerinde enkaz kaldırma gibi endüstriyel işleri yapmak üzere tasarlandı.

1,2 ton ağırlığındaki robot, hidrolik aktüatörler sayesinde yetişkin bir ineğe eşdeğer yükü taşıyabiliyor.

1,2 ton ağırlığındaki robot, hidrolik aktüatörler sayesinde yetişkin bir ineğe eşdeğer yükü taşıyabiliyor.

1,2 ton ağırlığındaki dev robot, standart elektrik motorları yerine hidrolik aktüatörler kullanarak kuvvetini muazzam derecede artırıyor. Bu sayede toplamda küçük bir araba veya yetişkin bir ineğe eşdeğer yükü iki koluyla taşıyabiliyor. Yang Tao, hidrolik-elektrik karışımı temel teknolojilerinin robotların güç ve dayanıklılık gibi esas sorunlarını çözdüğünü ve bedenlenmiş zekanın endüstriyel uygulamalarda yer edinmesini desteklediğini söylüyor.

NeodraDynamics, parmak ucu hassasiyeti 0,01 milimetre olan robotun iğneye iplik geçirme gibi yüksek hassasiyet gerektiren görevleri yerine getirebildiğini iddia ediyor. Şirket, internet sitesinde 'süper insansı robot' diye nitelediği cihazın, bünyesindeki yapay zeka sayesinde 'nihayetinde ailelere hizmet edebileceğini' belirtiyor. Ancak NeodraDynamics, robotun sahip olduğunu iddia ettiği yetenekleri henüz göstermedi. Fuarda sergilenen model yalnızca sınırlı kol ve bacak hareketleri yapıyordu.

Çin'in martta onaylanan son beş yıllık planı, yapay zeka destekli robotları ulusal ekonomi stratejisinin merkezine yerleştirdi.

Çin'in martta onaylanan son beş yıllık planı, yapay zeka destekli robotları ulusal ekonomi stratejisinin merkezine yerleştirdi.

Çin'in martta onaylanan son 5 yıllık planı, yapay zeka destekli robotları ulusal ekonomi stratejisinin merkezine yerleştirdi. Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun son verilerine göre ülke, halihazırda 2 milyondan fazla endüstriyel robot kullanıyor. Uluslararası Robotik Federasyonu'nun geçen ay yayımladığı ayrı bir rapora göre, fabrikalarda yeni devreye alınan robotların yüzde 59'u Çin'e ait. Ülke ayrıca tüm insansı robot üreticilerinin yarısından fazlasına ev sahipliği yapıyor.

Uluslararası Robotik Federasyonu Başkanı Jane Heffner, 'Çin'in endüstriyel sistemini modernize etme başarısı, 10 yıl önce başlatılan ulusal robotik stratejisine dayanıyor' diyor. Çin'in 2026-2030 dönemini kapsayan 15. Beş Yıllık Planı kapsamında başlatılan son güncelleme, yapay zeka araştırmalarını fiziksel uygulamalara yoğunlaştırmayı ve robotları ekonomik büyümenin başlıca itici gücü haline getirmeyi amaçlıyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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