Çin'den 4 Metrelik Dev Robot: Yetişkin Bir İneği Tek Başına Taşıyabiliyor

1,2 ton ağırlığındaki dev robot, standart elektrik motorları yerine hidrolik aktüatörler kullanarak kuvvetini muazzam derecede artırıyor. Bu sayede toplamda küçük bir araba veya yetişkin bir ineğe eşdeğer yükü iki koluyla taşıyabiliyor. Yang Tao, hidrolik-elektrik karışımı temel teknolojilerinin robotların güç ve dayanıklılık gibi esas sorunlarını çözdüğünü ve bedenlenmiş zekanın endüstriyel uygulamalarda yer edinmesini desteklediğini söylüyor.

NeodraDynamics, parmak ucu hassasiyeti 0,01 milimetre olan robotun iğneye iplik geçirme gibi yüksek hassasiyet gerektiren görevleri yerine getirebildiğini iddia ediyor. Şirket, internet sitesinde 'süper insansı robot' diye nitelediği cihazın, bünyesindeki yapay zeka sayesinde 'nihayetinde ailelere hizmet edebileceğini' belirtiyor. Ancak NeodraDynamics, robotun sahip olduğunu iddia ettiği yetenekleri henüz göstermedi. Fuarda sergilenen model yalnızca sınırlı kol ve bacak hareketleri yapıyordu.