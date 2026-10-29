Bedavaya Aldığı Uçağı Ormanın İçine Taşıdı: Şimdi Her Gün Para Basıyor

Mimar Allan Templeton, bir dergide gördüğü ağaç evi uçak fikrini gerçeğe dönüştürmek istedi. Daha sonra o görüntünün Photoshop ile hazırlandığı ortaya çıktı. Templeton bunun üzerine fikri gerçekten hayata geçirmeye karar verdi ve San José Havalimanı'nda kullanılmayan, 1965 yapımı bir Boeing 727 buldu.

Uçağın iç bölümünün kullanılamaz durumda olduğu, ancak alüminyum gövdenin iyi durumda olduğu belirtiliyor. Uçak havalimanından kurtarılarak parçalara ayrıldı ve parçalar kamyonlarla Manuel Antonio bölgesine taşındı.