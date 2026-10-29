article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Bedavaya Aldığı Uçağı Ormanın İçine Taşıdı: Şimdi Her Gün Para Basıyor

Bedavaya Aldığı Uçağı Ormanın İçine Taşıdı: Şimdi Her Gün Para Basıyor

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
29.10.2026 - 15:45
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Kosta Rika'da San José Havalimanı'nda atıl duran 1965 model bir Boeing 727, parçalara ayrılarak Manuel Antonio yakınlarındaki yağmur ormanına taşındı. Bugün uçak, ağaç tepelerinin üzerinde turistleri ağırlayan bir süit olarak hizmet veriyor.

Detaylar 👇

Kaynak: The Drive

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Mimar Allan Templeton, havalimanında kullanılmayan 1965 model Boeing 727'yi ormana taşımaya karar verdi.

Mimar Allan Templeton, havalimanında kullanılmayan 1965 model Boeing 727'yi ormana taşımaya karar verdi.

Mimar Allan Templeton, bir dergide gördüğü ağaç evi uçak fikrini gerçeğe dönüştürmek istedi. Daha sonra o görüntünün Photoshop ile hazırlandığı ortaya çıktı. Templeton bunun üzerine fikri gerçekten hayata geçirmeye karar verdi ve San José Havalimanı'nda kullanılmayan, 1965 yapımı bir Boeing 727 buldu.

Uçağın iç bölümünün kullanılamaz durumda olduğu, ancak alüminyum gövdenin iyi durumda olduğu belirtiliyor. Uçak havalimanından kurtarılarak parçalara ayrıldı ve parçalar kamyonlarla Manuel Antonio bölgesine taşındı.

Uçak, ormanın içinde yaklaşık 15 metre yüksekliğindeki bir ayağın üzerine yerleştirildi.

Uçak, ormanın içinde yaklaşık 15 metre yüksekliğindeki bir ayağın üzerine yerleştirildi.

Parçalar, dev bir vinç yardımıyla ağaç tepelerine kaldırılarak yerine yerleştirildi. Lastiklerin inmemesi için içlerine beton doldurulduğu aktarılıyor. Uçak bugün yaklaşık 50 fit, yani 15 metre yüksekliğindeki bir ayağın üzerinde duruyor.

Yenilemenin ardından uçağın, ormanın tepelerine çakılmış ya da orada terk edilmiş gibi göründüğü ifade ediliyor. Yapı, Manuel Antonio Milli Parkı'nın kenarında ve Pasifik'e yaklaşık 100 metre mesafede bulunuyor.

Avianca'nın eski yolcu uçağı bugün iki yatak odalı, okyanus manzaralı bir süit olarak kiralanıyor.

Avianca'nın eski yolcu uçağı bugün iki yatak odalı, okyanus manzaralı bir süit olarak kiralanıyor.

Hotel Costa Verde'nin sayfasına göre '727 Fuselage Home', Avianca için ticari yolcu uçuşları yapmış emekli bir Boeing 727. Süitte iki yatak odasında üç yatak, tam donanımlı mutfak, balkon ve balkonda banyo küveti bulunuyor. Bir kaynağa göre gövde el yapımı tik ağacıyla kaplandı, kanatların üzerinde iki güverte yer alıyor ve konuklar iki pilot koltuğuna da erişebiliyor.

Gecelik ücret sezona göre değişiyor. Haberlerde fiyat 2016'da 500 dolardan başlayan bir ücret olarak, 2023'te ise Airbnb'de gecelik 550 dolar olarak aktarılmıştı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın