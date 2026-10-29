Bedavaya Aldığı Uçağı Ormanın İçine Taşıdı: Şimdi Her Gün Para Basıyor
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Mimar Allan Templeton, havalimanında kullanılmayan 1965 model Boeing 727'yi ormana taşımaya karar verdi.
Uçak, ormanın içinde yaklaşık 15 metre yüksekliğindeki bir ayağın üzerine yerleştirildi.
Avianca'nın eski yolcu uçağı bugün iki yatak odalı, okyanus manzaralı bir süit olarak kiralanıyor.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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