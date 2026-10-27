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İnterneti Bir Anda Bitirecek 'Okyanus' Planı Endişe Yarattı: Tüm Dünyanın Bağlantısı Kopabilir

İnterneti Bir Anda Bitirecek 'Okyanus' Planı Endişe Yarattı: Tüm Dünyanın Bağlantısı Kopabilir

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
27.10.2026 - 16:47
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Küresel internet trafiğinin büyük bölümü uydular üzerinden değil, okyanus tabanına serilmiş fiber optik kablolardan geçiyor. Batılı yetkililer, Rusya'ya bağlı gizli askeri birim GUGI'nin bu hatlar için ciddi bir risk oluşturduğunu belirtiyor.

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Küresel veri trafiğinin büyük bölümü uydular yerine okyanus tabanındaki kablolardan geçiyor.

Küresel veri trafiğinin büyük bölümü uydular yerine okyanus tabanındaki kablolardan geçiyor.

Uluslararası finans işlemlerinden askeri haberleşmeye kadar pek çok sistem deniz altı kablolarına bağlı. Canadian Naval Review'a göre internet trafiğinin yüzde 90'ından fazlası bu kablolardan akıyor. Okyanus ötesi veri trafiğinde ise bu oranın yüzde 99'a ulaştığı belirtiliyor. Uydular küresel verinin yalnızca yüzde 5'inden azını taşıyor.

İngiltere'yi küresel ağlara yaklaşık 60 kablo bağlıyor. Okyanus tabanındaki bu kabloların her metresini izlemek ise neredeyse imkansız olarak değerlendiriliyor.

Rusya'ya bağlı GUGI, deniz altı kablolarına yönelik sabotaj kapasitesi geliştirmekle ilgili endişelerin odağında.

Rusya'ya bağlı GUGI, deniz altı kablolarına yönelik sabotaj kapasitesi geliştirmekle ilgili endişelerin odağında.

Derin Deniz Araştırmaları Ana Müdürlüğü anlamına gelen GUGI, 1960'larda kuruldu ve gayriresmi olarak 'su altı özel kuvvetleri' diye anılıyor. Birimin, bir ana gemiden bırakılan ve manipülatör kollarla donatılmış küçük denizaltıları bulunuyor. Bu araçların kabloları kesebildiği belirtiliyor. Birim ayrıca kabloların yerini tespit edebilen ya da deniz tabanına izleme cihazı yerleştirebilen nükleer denizaltılar kullanıyor.

Bir ABD'li yetkili birimi yüzey gemileri, denizaltılar ve insansız deniz araçları işleten sıkı korunan bir yapı olarak tanımladı. Yetkililere göre Rusya, Ukrayna savaşı sürerken de birimi finanse etmeyi sürdürüyor. ABD'li yetkililer, Moskova'nın deniz altı sabotajına yönelik kabiliyetler geliştirdiğini ve bunun başlıca aktörünün GUGI olduğunu belirtiyor.

Tek bir kablonun kopması interneti durdurmasa da koordineli saldırıların ciddi sonuçlar doğurabileceği belirtiliyor.

Tek bir kablonun kopması interneti durdurmasa da koordineli saldırıların ciddi sonuçlar doğurabileceği belirtiliyor.

İngiltere'de Ulusal Güvenlik Komitesi'nin 2025 tarihli raporu, ülkenin bu tür saldırıları önleyebileceğinden ya da kabul edilebilir sürede toparlanabileceğinden emin olmadığını bildirdi. Chatham House'dan Rusya uzmanı Ken Giles ise kablolara yönelik olası sabotajın izole bir olay olarak değil, Rusya'nın kritik iletişim altyapısını hedef alan programın parçası olarak görülmesi gerektiğini söyledi. Royal Navy gemileri de 2026'da İngiliz kablolarına yönelik saldırıları önlemek için Rus faaliyetini izlemek üzere görevlendirildi.

Modern sistemlerde kablolar genellikle kendi kendini onaran halkalar ya da ağlar biçiminde düzenleniyor ve trafik alternatif yollara aktarılabiliyor. Buna karşın ABD'li yetkililer, koordineli bir saldırının özel, resmi ve askeri iletişimi, finans piyasalarını ve enerji tedarikçilerini ciddi biçimde aksatabileceği uyarısında bulunuyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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