İnterneti Bir Anda Bitirecek 'Okyanus' Planı Endişe Yarattı: Tüm Dünyanın Bağlantısı Kopabilir

Uluslararası finans işlemlerinden askeri haberleşmeye kadar pek çok sistem deniz altı kablolarına bağlı. Canadian Naval Review'a göre internet trafiğinin yüzde 90'ından fazlası bu kablolardan akıyor. Okyanus ötesi veri trafiğinde ise bu oranın yüzde 99'a ulaştığı belirtiliyor. Uydular küresel verinin yalnızca yüzde 5'inden azını taşıyor.

İngiltere'yi küresel ağlara yaklaşık 60 kablo bağlıyor. Okyanus tabanındaki bu kabloların her metresini izlemek ise neredeyse imkansız olarak değerlendiriliyor.