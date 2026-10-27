İnterneti Bir Anda Bitirecek 'Okyanus' Planı Endişe Yarattı: Tüm Dünyanın Bağlantısı Kopabilir
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Küresel veri trafiğinin büyük bölümü uydular yerine okyanus tabanındaki kablolardan geçiyor.
Rusya'ya bağlı GUGI, deniz altı kablolarına yönelik sabotaj kapasitesi geliştirmekle ilgili endişelerin odağında.
Tek bir kablonun kopması interneti durdurmasa da koordineli saldırıların ciddi sonuçlar doğurabileceği belirtiliyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın