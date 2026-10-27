Avrupa'da Ülke Ülke En Çok Kazandıran Meslekler Belli Oldu: Zirvedeki İsimler Şaşırttı
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Avrupa ülkelerinde en çok kazandıran meslekler belli oldu. Yapılan araştırmalara göre kıta genelinde zirveyi çoğunlukla doktorlar ile yazılım ve bilişim uzmanları paylaşıyor. Norveç'ten Yunanistan'a, Monako'dan Vatikan'a uzanan listede sürpriz isimler de var.
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Listeye göre Avrupa'nın büyük bölümünde sağlık çalışanları ve teknoloji uzmanları öne çıkıyor.
Doğu ve Kuzey Avrupa'da ise yazılım mühendisleri ile bilişim uzmanları öne çıkıyor.
Finans, enerji ve havacılık alanları ise daha az sayıda ülkede zirvede yer alıyor.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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