Avrupa'da Ülke Ülke En Çok Kazandıran Meslekler Belli Oldu: Zirvedeki İsimler Şaşırttı

Verilere göre, Avrupa ülkelerinde en yüksek kazançlı meslekler sağlık, teknoloji, finans, yöneticilik, enerji ve havacılık gibi kategorilerde bulunuyor. Her ülke için tek bir meslek öne çıkarılıyor ve sağlık alanı bu listede en kalabalık gruplardan biri olarak dikkat çekiyor.

Aktarılan bilgilere göre Fransa'da diş hekimi, İspanya, İsviçre, Danimarka ve İzlanda'da ise cerrah en çok kazanan meslek olarak gösteriliyor. İtalya, Avusturya, Hırvatistan, Slovenya, Karadağ, Kuzey Makedonya, Bosna-Hersek ve San Marino'da doktorlar zirvede yer alıyor.

Birleşik Krallık'ta uzman hekim, Belçika'da tıbbi uzman, Malta ve Türkiye'de ise uzman doktor ilk sırada bulunuyor. Böylece Batı Avrupa'dan Balkanlar'a uzanan geniş bir kuşakta kazancın zirvesinde sağlık çalışanları yer alıyor.