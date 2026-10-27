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Avrupa'da Ülke Ülke En Çok Kazandıran Meslekler Belli Oldu: Zirvedeki İsimler Şaşırttı

Avrupa'da Ülke Ülke En Çok Kazandıran Meslekler Belli Oldu: Zirvedeki İsimler Şaşırttı

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
27.10.2026 - 11:07
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Avrupa ülkelerinde en çok kazandıran meslekler belli oldu. Yapılan araştırmalara göre kıta genelinde zirveyi çoğunlukla doktorlar ile yazılım ve bilişim uzmanları paylaşıyor. Norveç'ten Yunanistan'a, Monako'dan Vatikan'a uzanan listede sürpriz isimler de var.

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Listeye göre Avrupa'nın büyük bölümünde sağlık çalışanları ve teknoloji uzmanları öne çıkıyor.

Listeye göre Avrupa'nın büyük bölümünde sağlık çalışanları ve teknoloji uzmanları öne çıkıyor.

Verilere göre, Avrupa ülkelerinde en yüksek kazançlı meslekler sağlık, teknoloji, finans, yöneticilik, enerji ve havacılık gibi kategorilerde bulunuyor. Her ülke için tek bir meslek öne çıkarılıyor ve sağlık alanı bu listede en kalabalık gruplardan biri olarak dikkat çekiyor.

Aktarılan bilgilere göre Fransa'da diş hekimi, İspanya, İsviçre, Danimarka ve İzlanda'da ise cerrah en çok kazanan meslek olarak gösteriliyor. İtalya, Avusturya, Hırvatistan, Slovenya, Karadağ, Kuzey Makedonya, Bosna-Hersek ve San Marino'da doktorlar zirvede yer alıyor.

Birleşik Krallık'ta uzman hekim, Belçika'da tıbbi uzman, Malta ve Türkiye'de ise uzman doktor ilk sırada bulunuyor. Böylece Batı Avrupa'dan Balkanlar'a uzanan geniş bir kuşakta kazancın zirvesinde sağlık çalışanları yer alıyor.

Doğu ve Kuzey Avrupa'da ise yazılım mühendisleri ile bilişim uzmanları öne çıkıyor.

Doğu ve Kuzey Avrupa'da ise yazılım mühendisleri ile bilişim uzmanları öne çıkıyor.

Teknoloji, listede en fazla ülkeyi kapsayan kategori olarak göze çarpıyor. Derlemeye göre Finlandiya, İsveç, Estonya, Litvanya, Polonya, Çekya, İrlanda ve Portekiz'de en çok kazanan meslek yazılım mühendisi olarak gösteriliyor.

Letonya, Belarus, Ukrayna, Slovakya, Macaristan, Moldova, Romanya, Sırbistan, Bulgaristan, Gürcistan, Ermenistan ve Arnavutluk'ta ise aynı konumda bilişim uzmanları yer alıyor. Bu tablo, teknoloji sektörünün Doğu Avrupa'dan Baltık ülkelerine ve Kafkasya'ya kadar geniş bir coğrafyada en yüksek kazançlı alanlardan biri olarak sunulduğunu ortaya koyuyor.

Dikkat çeken ayrıntılardan biri de yazılım mühendisliğinin hem İskandinav ülkelerinde hem de Portekiz ve İrlanda gibi Batı Avrupa'nın kıyı ülkelerinde zirvede yer alması.

Finans, enerji ve havacılık alanları ise daha az sayıda ülkede zirvede yer alıyor.

Finans, enerji ve havacılık alanları ise daha az sayıda ülkede zirvede yer alıyor.

Finans ve yöneticilik kategorisinde Almanya'da vergi direktörü, Hollanda'da genel müdür, Lüksemburg'da finans direktörü, Liechtenstein, Andorra ve Kıbrıs'ta finans yöneticisi, Monako'da ise yatırım bankacısı en çok kazanan meslek olarak gösteriliyor. Listede bu grupta Monako, Andorra, Liechtenstein ve Lüksemburg gibi küçük ülkelerin yer alması dikkat çekiyor.

Enerji alanında ise Norveç, Rusya ve Azerbaycan'da petrol ve doğal gaz sektörü yöneticileri öne çıkıyor. Yunanistan, havacılık kategorisinde yer alan tek ülke olarak görünüyor ve burada havayolu pilotları zirvede gösteriliyor. Vatikan'da ise üst düzey din görevlileri listeye dahil edilmiş.

Kaynaklarda bu sıralamanın her ülkedeki tipik en yüksek ücretli mesleği yansıttığı belirtiliyor. Ancak kazanç deneyim, sektör ve işverene göre değişebildiği için listenin kesin bir maaş sıralaması olarak değil, genel bir eğilim olarak okunması gerekiyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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