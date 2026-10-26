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Çölün Ortasında Mucize Gerçekleşti: Kuraklık Bitti, Her Yer Yeşile Büründü

Çölün Ortasında Mucize Gerçekleşti: Kuraklık Bitti, Her Yer Yeşile Büründü

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
26.10.2026 - 15:29
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Avustralya'nın güneyindeki Kati Thanda-Lake Eyre Gölü, şiddetli muson yağışlarının ardından büyük bölümüyle suyla doldu. Yaklaşık 9 bin 500 kilometrekarelik göl ve çevresindeki çöl, 1974'ten bu yana görülmeyen bir dönüşüm geçiriyor. Havadan bakıldığında bölge yeşil, pembe ve mavinin farklı tonlarına bürünmüş durumda.

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Queensland'deki şiddetli muson yağışları nehirleri taşırdı ve sular Kati Thanda-Lake Eyre'ye ulaştı.

Queensland'deki şiddetli muson yağışları nehirleri taşırdı ve sular Kati Thanda-Lake Eyre'ye ulaştı.

Avustralya'nın Queensland eyaletinin batısında etkili olan olağanüstü yağışlı muson mevsimi, bölgede sel baskınlarına yol açtı. Yağış miktarı uzun yıllar ortalamasının yaklaşık %50 üzerine çıktı. Taşkınlar hayvan kayıplarına neden oldu ve bazı çöl yollarını suyun altında bıraktı. Yağışlar Georgina, Diamantina ve Cooper Creek nehir sistemlerini doldurdu.

Bu sistemlerin tamamı Güney Avustralya'daki Kati Thanda-Lake Eyre'ye akıyor. Mart ile ağustos arasında süren yerel yağışlar da göle ulaşan suya katkı sağladı. Sonuç olarak kıtanın merkezi, 1974'ten bu yana görülmeyen bir dönüşüm yaşıyor. Bitki örtüsü özellikle yüzlerce nehir ve dere boyunca yoğunlaşırken, kum tepeleri ve çöl düzlükleri de akasya, çimen ve çöl çiçekleriyle kaplandı.

Gölün suyu pembe, mavi ve yeşil tonlara büründü, kuru tuz tabakasındaki canlılar yeniden hayat buldu.

Gölün suyu pembe, mavi ve yeşil tonlara büründü, kuru tuz tabakasındaki canlılar yeniden hayat buldu.

Avustralya'nın yüzölçümü bakımından en büyük gölü olan Kati Thanda-Lake Eyre, 144 kilometre uzunluğa ve 77 kilometre genişliğe ulaşıyor. Ülkenin en alçak noktasını da içeren göl, deniz seviyesinin yaklaşık 15 metre altında yer alıyor. Gölün su çıkışı bulunmadığı için su yalnızca buharlaşma yoluyla azalıyor ve bu süreçte günde 1 santimetreye kadar derinlik kaybedilebiliyor.

Havadan bakıldığında gölün bazı bölümleri pembe görünüyor. Geçen yıl suyla dolan güneydoğudaki Madigan Körfezi'nin küçük havuzlarında tuzu seven bakteri ve algler, suya çilek rengi veriyor. Göl kuru olduğu dönemde tuz içinde bekleyen zooplankton ve fitoplankton yumurtaları, yeni su geldiğinde açılıyor. Bu durum balıkların geri dönmesini sağlayan besin zincirini başlatıyor.

Binlerce pelikan göle akın etti ancak uzmanlar bu görüntünün geçici olduğunu belirtiyor.

Binlerce pelikan göle akın etti ancak uzmanlar bu görüntünün geçici olduğunu belirtiyor.

Omurgasızlar ve balıklar, kuşları da bölgeye çekti. Halligan Körfezi'nde binlerce pelikan sığ sularda duruyor ve gölün içindeki kumluk alanlarda yuva yapıyor. Ekim ayı başında yapılan bilimsel hava sayımında yaklaşık 800 yetişkin pelikan ve büyük bölümü uçmaya hazır yavru görüldü. Yeni Güney Galler Üniversitesi'nden Prof. Richard Kingsford, birkaç yüz ölü pelikan yavrusu da gözlemlediklerini söyledi. Kingsford'a göre bunun nedeni büyük olasılıkla göl tuzlulaştıkça bazı pelikanların yavrularına yeterli yiyecek bulamaması. Cooper Creek boyunca ise 10 binden fazla su kuşu bulunuyor.

Gölün tuzluluğu şu an okyanusa yakın seviyede. Buharlaşma arttıkça tuzluluğun Mercan Denizi'nin yedi katına kadar çıkması bekleniyor. Önümüzdeki sıcak aylarda süper El Nino'nun etkisiyle gündüz sıcaklıklarının 45 dereceye ulaşması öngörülüyor. Bu nedenle gölde ve çevresinde suyun çekilmesi, altındaki toz, tuz ve kızıl toprağın yeniden ortaya çıkması bekleniyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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