Çölün Ortasında Mucize Gerçekleşti: Kuraklık Bitti, Her Yer Yeşile Büründü
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Avustralya'nın güneyindeki Kati Thanda-Lake Eyre Gölü, şiddetli muson yağışlarının ardından büyük bölümüyle suyla doldu. Yaklaşık 9 bin 500 kilometrekarelik göl ve çevresindeki çöl, 1974'ten bu yana görülmeyen bir dönüşüm geçiriyor. Havadan bakıldığında bölge yeşil, pembe ve mavinin farklı tonlarına bürünmüş durumda.
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Queensland'deki şiddetli muson yağışları nehirleri taşırdı ve sular Kati Thanda-Lake Eyre'ye ulaştı.
Gölün suyu pembe, mavi ve yeşil tonlara büründü, kuru tuz tabakasındaki canlılar yeniden hayat buldu.
Binlerce pelikan göle akın etti ancak uzmanlar bu görüntünün geçici olduğunu belirtiyor.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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