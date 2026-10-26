Çölün Ortasında Mucize Gerçekleşti: Kuraklık Bitti, Her Yer Yeşile Büründü

Avustralya'nın Queensland eyaletinin batısında etkili olan olağanüstü yağışlı muson mevsimi, bölgede sel baskınlarına yol açtı. Yağış miktarı uzun yıllar ortalamasının yaklaşık %50 üzerine çıktı. Taşkınlar hayvan kayıplarına neden oldu ve bazı çöl yollarını suyun altında bıraktı. Yağışlar Georgina, Diamantina ve Cooper Creek nehir sistemlerini doldurdu.

Bu sistemlerin tamamı Güney Avustralya'daki Kati Thanda-Lake Eyre'ye akıyor. Mart ile ağustos arasında süren yerel yağışlar da göle ulaşan suya katkı sağladı. Sonuç olarak kıtanın merkezi, 1974'ten bu yana görülmeyen bir dönüşüm yaşıyor. Bitki örtüsü özellikle yüzlerce nehir ve dere boyunca yoğunlaşırken, kum tepeleri ve çöl düzlükleri de akasya, çimen ve çöl çiçekleriyle kaplandı.