Çölün Ortasına 1.300 Kilometrelik Çizgiler Çizdiler: 2 Bin Yıldır Sırrı Çözülemedi
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Yaklaşık 2 bin yıl önce Peru kıyılarındaki kurak tepelere ve vadilere çizilen Nazca Çizgileri, dünyanın en ünlü yer resimleri olarak biliniyor. Toplam uzunluğu 1.300 kilometreyi aşan ve sayıları binlerle ifade edilen çizimlerin neden yapıldığı ise bilim insanları arasında hala tartışılıyor.
Detaylar 👇
Bilim insanları, Nazca Çizgilerinin tek bir amaca hizmet etmediğini ve işlevlerinin zamanla değişmiş olabileceğini belirtiyor.
Çizgilerin astronomik bir takvim olarak kullanıldığı fikri, yeni araştırmalarla kısmen sorgulanıyor.
Adaklar ve tek çizgili çizimler, geoglifların ritüel geçitleri ve topluluk etkinlikleri için kullanılmış olabileceğini düşündürüyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın