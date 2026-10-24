Çölün Ortasına 1.300 Kilometrelik Çizgiler Çizdiler: 2 Bin Yıldır Sırrı Çözülemedi

Nazca Çizgileri, Peru kıyılarındaki kurak tepelerde ve vadilerde MÖ 200 ile MS 500 yılları arasında Nazca halkı tarafından inşa edildi. Bölgede yazının kullanılmadığı bir dönemde yapılan çizimlerde insanlar, hayvanlar, geometrik şekiller, bitkiler ve çiçekler yer alıyor. Kaç tane çizgi bulunduğu tam olarak bilinmiyor ancak yeni geoglifler yapay zekanın yardımıyla keşfedilmeye devam ediyor.

Northeastern Illinois Üniversitesi sanat tarihi profesörü Ana Nieves, çizimlerin farklı stillerde, boyutlarda ve konumlarda olduğunu belirterek tek bir açıklamanın hepsine uyması olasılığının düşük olduğunu söyledi. Augsburg Üniversitesi'nden Karsten Lambers ise yazılı ya da sözlü bir tanıklık bulunmadığı için sorunun yanıtlanmasının zor olduğunu, kullanım amaçlarının zaman içinde değişmiş olabileceğini ifade etti. Önerilerden biri, çizgilerin başlangıçta gezginlere ve kervanlara rotaları göstermek için kullanıldığı, daha sonra toplanma ve şölen alanlarına dönüştüğü yönünde. 2026 yılında yapılan bir çalışmada, erken dönem geoglifleri arasında yamaçlara inşa edilenlerin patikalar üzerinde yer aldığı ve uzak mesafelerden görülebildiği belirtildi.