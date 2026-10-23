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Dünyaca Ünlü Resmin 137 Yıllık Sırrı Çözüldü: Yıldızlar Birebir Eşleşti

Dünyaca Ünlü Resmin 137 Yıllık Sırrı Çözüldü: Yıldızlar Birebir Eşleşti

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
23.10.2026 - 12:23
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Güney Koreli bir ekip, Vincent van Gogh'un dünyaca ünlü Yıldızlı Gece tablosundaki gökyüzünün gerçek bir geceye ait olabileceğini öne sürdü. Scientific Reports dergisinde yayımlanan çalışmaya göre tablo, uzun yıllardır kabul edilen Haziran 1889 yerine yaklaşık bir ay sonra, 22 Temmuz 1889 civarında resmedilmiş olabilir.

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Güney Koreli araştırmacılar, tablodaki gökyüzünün 22 Temmuz 1889 sabahına ait olabileceğini öne sürdü.

Güney Koreli araştırmacılar, tablodaki gökyüzünün 22 Temmuz 1889 sabahına ait olabileceğini öne sürdü.

Çalışma, Seul'deki bir teleskop üreticisinin CEO'su ve Kyung Hee Üniversitesi doktora öğrencisi Elijah Jeong-hyun Kim liderliğinde yürütüldü. Ekip, tablodaki hilal biçimli Ay, Venüs ve girdap gibi yıldızları Fransa'nın Saint-Rémy-de-Provence kentindeki gökyüzüyle karşılaştırdı.

Bulgulara göre 22 Temmuz civarında şafak öncesinde Ay'ın biçimi tabloyla uyumluydu ve Boğa takımyıldızındaki Hyades kümesi Venüs ile birlikte doğudan yükseliyordu. Hava durumu analizi de gökyüzünün Van Gogh'un görebileceği kadar açık olduğunu gösterdi. Kim, bu tarihten önceki ve sonraki birkaç günün de ilham kaynağı olabileceğini belirtirken 22 Temmuz'un daha olası olduğundan emin olduğunu söyledi.

Ekip, Van Gogh'un mektuplarındaki ayrıntılara dayanarak nöbet tarihinin de sanılandan geç olabileceğini savundu.

Ekip, Van Gogh'un mektuplarındaki ayrıntılara dayanarak nöbet tarihinin de sanılandan geç olabileceğini savundu.

Tablo, Van Gogh'un Paul Gauguin ile tartışması sırasında kulağını kesmesinden aylar sonra, Saint-Rémy'deki akıl hastanesinde kaldığı dönemde yapıldı. Sanat tarihçileri eserin, sanatçının buraya girişinden kısa süre sonra Haziran 1889'da resmedildiğini düşünüyor. Araştırmacılar ise Temmuz'da yaşandığı sanılan nöbetin aslında ayın ilerleyen günlerinde gerçekleştiğini savunuyor ve bunu kardeşine yazdığı mektuplarda geçen, sıcak Temmuz havasının işareti olan ağustosböceği ifadesine dayandırıyor.

Kim, 2019'da Fransa'ya giderek bölgeyi Haziran ortasında ve 22 Temmuz civarında ziyaret etti. Temmuz'daki şafak öncesi gökyüzünde yıldızların daha parlak olduğunu gören Kim ve ekibi, yöntemlerini diğer tablolardaki gece gökyüzleri üzerinde de test etti.

Çalışmaya katılmayan bir uzman ise Temmuz tarihini kesin bir cevap değil, ilgi çekici bir hipotez olarak değerlendirdi.

Çalışmaya katılmayan bir uzman ise Temmuz tarihini kesin bir cevap değil, ilgi çekici bir hipotez olarak değerlendirdi.

Meksika Ulusal Özerk Üniversitesi'nden fizikçi Jose Luis Aragon, çalışmayı dikkatli ve gerçek anlamda disiplinlerarası olarak nitelendirdi. Aragon'a göre asıl bulmaca, Haziran 1889 ortasındaki Ay'ın tablodaki ince hilal biçiminde olmaması. Van Gogh'un tabloyu atölyesinde eskizlerden ve hafızasından yaptığını hatırlatan Aragon, gökyüzünün birçok gecenin bileşimi olabileceğini, bunu çalışmanın yazarlarının da kabul ettiğini söyledi.

Yine de Aragon, tablonun saf bir hayal ürünü olmadığını, Van Gogh'un gerçek gökyüzünü yakından izlediğini vurguladı. New York'taki Modern Sanat Müzesi'nde (MoMA) sergilenen tabloyu henüz canlı olarak görmeyen Kim ise eseri görmek istediğini ifade etti.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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