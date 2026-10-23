Dünyaca Ünlü Resmin 137 Yıllık Sırrı Çözüldü: Yıldızlar Birebir Eşleşti
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Güney Koreli bir ekip, Vincent van Gogh'un dünyaca ünlü Yıldızlı Gece tablosundaki gökyüzünün gerçek bir geceye ait olabileceğini öne sürdü. Scientific Reports dergisinde yayımlanan çalışmaya göre tablo, uzun yıllardır kabul edilen Haziran 1889 yerine yaklaşık bir ay sonra, 22 Temmuz 1889 civarında resmedilmiş olabilir.
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Güney Koreli araştırmacılar, tablodaki gökyüzünün 22 Temmuz 1889 sabahına ait olabileceğini öne sürdü.
Ekip, Van Gogh'un mektuplarındaki ayrıntılara dayanarak nöbet tarihinin de sanılandan geç olabileceğini savundu.
Çalışmaya katılmayan bir uzman ise Temmuz tarihini kesin bir cevap değil, ilgi çekici bir hipotez olarak değerlendirdi.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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