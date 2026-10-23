Dünyaca Ünlü Resmin 137 Yıllık Sırrı Çözüldü: Yıldızlar Birebir Eşleşti

Tablo, Van Gogh'un Paul Gauguin ile tartışması sırasında kulağını kesmesinden aylar sonra, Saint-Rémy'deki akıl hastanesinde kaldığı dönemde yapıldı. Sanat tarihçileri eserin, sanatçının buraya girişinden kısa süre sonra Haziran 1889'da resmedildiğini düşünüyor. Araştırmacılar ise Temmuz'da yaşandığı sanılan nöbetin aslında ayın ilerleyen günlerinde gerçekleştiğini savunuyor ve bunu kardeşine yazdığı mektuplarda geçen, sıcak Temmuz havasının işareti olan ağustosböceği ifadesine dayandırıyor.

Kim, 2019'da Fransa'ya giderek bölgeyi Haziran ortasında ve 22 Temmuz civarında ziyaret etti. Temmuz'daki şafak öncesi gökyüzünde yıldızların daha parlak olduğunu gören Kim ve ekibi, yöntemlerini diğer tablolardaki gece gökyüzleri üzerinde de test etti.