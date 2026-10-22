Küçücük Tohumdan 1,4 Tonluk Bal Kabağı Çıktı: Dünyanın En Büyük Meyvesi Oldu

Tartım gününde kabak, bir kuşak ve sağlam bir halatla yerden kaldırıldı. Ekip kabağı nemli çarşaflara, bir battaniyeye ve streç filme sardıktan sonra özel yapılmış bir palet üzerinde düz kasalı bir kamyonla taşıdı. Rekor kabak şimdi Pennsylvania ve Massachusetts'teki festivalleri dolaşacak ve dünyanın en büyük cadılar bayramı kabak fenerine dönüşecek. Tüm gösteri bittikten sonra diğer kabaklar gibi kompost yığınında son bulacak. Wallace, kabağın tohumlarının bir kısmını dünyadaki bal kabağı kulüplerine bağışlamayı planlıyor. Kulüpler bu tohumları açık artırmayla satıp bağış topluyor. Gelecek yıl ara vermeyi düşünen Wallace, rekoru bir başkası kırarsa yeniden yarışmaya döneceğini söylüyor.