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Küçücük Tohumdan 1,4 Tonluk Bal Kabağı Çıktı: Dünyanın En Büyük Meyvesi Oldu

Küçücük Tohumdan 1,4 Tonluk Bal Kabağı Çıktı: Dünyanın En Büyük Meyvesi Oldu

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
22.10.2026 - 22:45
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ABD'nin Rhode Island eyaletinde yetişen bir bal kabağı, 3 bin librelik (yaklaşık 1.361 kilogram) sınırı aşan ilk bal kabağı olarak tarihe geçti. Ron Wallace'ın serada büyüttüğü dev kabak 10 Ekim'de yapılan tartımda yaklaşık 1.431 kilogramı buldu. Bir önceki rekor ise yalnızca bir hafta önce kırılmıştı.

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Ron Wallace, rekor kıran bal kabağının tohumunu 15 Nisan'da serasına ekti.

Ron Wallace, rekor kıran bal kabağının tohumunu 15 Nisan'da serasına ekti.

Ron Wallace, 15 Nisan'da Rhode Island'ın Greene kentindeki serasında küçük bir tohum ekti. Altı aya yakın süre sonra bu tohum, dünya rekoru kıracak kadar dev bir bal kabağına dönüştü. Wallace, kabağını serada yetiştirmesini rakibi ve arkadaşı İngiliz yetiştirici Ian Paton'ın önerdiğini söylüyor. Sera sayesinde kabağın aldığı su miktarını ve maruz kaldığı sıcaklığı kontrol edebilen Wallace'a göre bal kabağı en hızlı döneminde günde yaklaşık 27 kilo, haftada ise yaklaşık 227 kilo alıyordu. Wallace bu başarıyı sera, üst düzey genetik ve ipuçlarını paylaşan yetiştirici topluluğuna bağlıyor.

10 Ekim'deki tartımda bal kabağı yaklaşık 1.431 kilogramla 3 bin librelik sınırı aşan ilk bal kabağı oldu.

10 Ekim'deki tartımda bal kabağı yaklaşık 1.431 kilogramla 3 bin librelik sınırı aşan ilk bal kabağı oldu.

Wallace'ın bal kabağı, Rhode Island'ın Warren kentindeki Frerichs Farm'da düzenlenen Güney New England Dev Bal kabağı Yetiştiricileri Tartım Yarışması'nda yaklaşık 20 rakiple yarıştı. Tartıda 3.156 libre, yani yaklaşık 1.431 kilogram geldi ve Wallace Guinness Dünya Rekoru'nun sahibi oldu. İngiliz Ian Paton'ın bir hafta önce, 3 Ekim'de koyduğu yaklaşık 2.857 librelik (yaklaşık 1.296 kilogram) rekor, yaklaşık 300 libre (yaklaşık 136 kilogram) farkla geride kaldı. Yetiştiriciler genellikle mevcut şampiyonu yalnızca 20-30 libre farkla geçiyor. Wallace daha önce de 2006'da 1.500 libreyi, 2012'de ise 2.000 libreyi aşan ilk bal kabaklarını yetiştirmişti.

Rekor bal kabağı festivalleri dolaşacak, dev bir cadı lambasına dönüşecek ve sonunda kompost olacak.

Rekor bal kabağı festivalleri dolaşacak, dev bir cadı lambasına dönüşecek ve sonunda kompost olacak.

Tartım gününde kabak, bir kuşak ve sağlam bir halatla yerden kaldırıldı. Ekip kabağı nemli çarşaflara, bir battaniyeye ve streç filme sardıktan sonra özel yapılmış bir palet üzerinde düz kasalı bir kamyonla taşıdı. Rekor kabak şimdi Pennsylvania ve Massachusetts'teki festivalleri dolaşacak ve dünyanın en büyük cadılar bayramı kabak fenerine dönüşecek. Tüm gösteri bittikten sonra diğer kabaklar gibi kompost yığınında son bulacak. Wallace, kabağın tohumlarının bir kısmını dünyadaki bal kabağı kulüplerine bağışlamayı planlıyor. Kulüpler bu tohumları açık artırmayla satıp bağış topluyor. Gelecek yıl ara vermeyi düşünen Wallace, rekoru bir başkası kırarsa yeniden yarışmaya döneceğini söylüyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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