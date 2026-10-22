Küçücük Tohumdan 1,4 Tonluk Bal Kabağı Çıktı: Dünyanın En Büyük Meyvesi Oldu
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
ABD'nin Rhode Island eyaletinde yetişen bir bal kabağı, 3 bin librelik (yaklaşık 1.361 kilogram) sınırı aşan ilk bal kabağı olarak tarihe geçti. Ron Wallace'ın serada büyüttüğü dev kabak 10 Ekim'de yapılan tartımda yaklaşık 1.431 kilogramı buldu. Bir önceki rekor ise yalnızca bir hafta önce kırılmıştı.
Detaylar 👇
Ron Wallace, rekor kıran bal kabağının tohumunu 15 Nisan'da serasına ekti.
10 Ekim'deki tartımda bal kabağı yaklaşık 1.431 kilogramla 3 bin librelik sınırı aşan ilk bal kabağı oldu.
Rekor bal kabağı festivalleri dolaşacak, dev bir cadı lambasına dönüşecek ve sonunda kompost olacak.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın