article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Köylüler Kazalar Dursun Diye Sahte Polis ve Hız Kamerası Yaptı: Gören Frene Basıyor

Köylüler Kazalar Dursun Diye Sahte Polis ve Hız Kamerası Yaptı: Gören Frene Basıyor

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
20.10.2026 - 17:41
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

İngiltere'nin Warwickshire bölgesindeki Fillongley köyünde yaşayan bir grup, hızlı geçen sürücüleri yavaşlatmak için dört ay boyunca gerçek boyutlu örgü trafik polisleri ve sahte hız kameraları ördü. Figürler, dört yılda 11 kaza yaşanan bir kavşak yakınına yerleştirildi. Köylüler, bazı sürücülerin figürleri gerçek sanarak frene bastığını söylüyor.

Detaylar 👇

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Fillongley köyündeki örgü grubu, hızlı geçen sürücüleri yavaşlatmak için dört ay boyunca figür üretti.

Fillongley köyündeki örgü grubu, hızlı geçen sürücüleri yavaşlatmak için dört ay boyunca figür üretti.

Köyün Knit and Natter adlı örgü grubunun üyeleri, yıllardır topluluğu rahatsız eden yol güvenliği sorununa dikkat çekmek istedi. BBC'ye göre grup, yaklaşan sürücülerin görmezden gelmesi zor figürler yapmaya karar verdi.

Figürler köyde birkaç noktaya yerleştirildi. Sahte trafik polisleri ve hız kameralarının yanı sıra, yol güvenliği mesajları taşıyan örgü çocuklar ve yaya geçidi tabelalarının üzerinde duran zebralar da yer alıyor. Figürler geçen hafta yerleştirildi.

Nuneaton Yolu'ndaki kavşakta dört yılda 11 kaza kaydedilirken, sürücülerin figürleri gerçek sayıp frene bastığı belirtiliyor.

Nuneaton Yolu'ndaki kavşakta dört yılda 11 kaza kaydedilirken, sürücülerin figürleri gerçek sayıp frene bastığı belirtiliyor.

Warwickshire İlçe Konseyi, Nuneaton Yolu'ndaki kavşakta son dört yılda 11 trafik kazası kaydetti. Yakınlarda bir ilkokul da bulunuyor. Köyde yanıp sönen bir 30 mil hız sınırı tabelası olsa da bazı sürücüler hızlı gitmeye devam ediyor.

Grubun üyesi ve cemaat sekreteri 58 yaşındaki Heather Badham, kazaların büyük kısmından Nuneaton Yolu'ndan gelen sürücülerin sorumlu olduğunu düşünüyor. Good News Network'e konuşan Badham, figürler dikildiğinden beri insanların örgü adamı gerçek sandığını ve fren lambalarının yandığını gördüklerini söyledi. Yerel sakin Tom Docker (42) ise kameralı figürü görünce şaşırdığını anlattı. Ancak kampanyanın kaza sayısını azalttığına dair henüz bir kanıt bulunmuyor.

Örgü RAF subayı figürünün çalınması grubu üzerken, kavşak için trafik ışıkları planı tartışılıyor.

Örgü RAF subayı figürünün çalınması grubu üzerken, kavşak için trafik ışıkları planı tartışılıyor.

Grubun en dikkat çekici figürlerinden biri olan örgü RAF subayı, bir örgücünün İkinci Dünya Savaşı'nda RAF'ta görev yapmış babasının anısına yapılmıştı. Fosforlu yelek giyen ve elinde el yapımı bir hız tabancası tutan figür, sabah saatlerinde kayboldu. Badham, figürün köy mirasından bir parça olduğunu söyledi. Grup, yenisini yapmayı ve olayı polise bildirmeyi düşünüyor.

Warwickshire İlçe Konseyi bu yılın başında kavşağa trafik ışığı yapılmasını onayladı, ancak bazı sakinler ortalama hız kameraları gibi önlemlerin de düşünülmesini istiyor. Konsey, HS2'den alternatif bir plan için finansman onayı bekliyor. Polis ve Suç Komiseri Philip Seccombe de Fillongley'i ilçenin kaza noktalarından biri olarak belirledi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın