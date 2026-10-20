Köylüler Kazalar Dursun Diye Sahte Polis ve Hız Kamerası Yaptı: Gören Frene Basıyor

Warwickshire İlçe Konseyi, Nuneaton Yolu'ndaki kavşakta son dört yılda 11 trafik kazası kaydetti. Yakınlarda bir ilkokul da bulunuyor. Köyde yanıp sönen bir 30 mil hız sınırı tabelası olsa da bazı sürücüler hızlı gitmeye devam ediyor.

Grubun üyesi ve cemaat sekreteri 58 yaşındaki Heather Badham, kazaların büyük kısmından Nuneaton Yolu'ndan gelen sürücülerin sorumlu olduğunu düşünüyor. Good News Network'e konuşan Badham, figürler dikildiğinden beri insanların örgü adamı gerçek sandığını ve fren lambalarının yandığını gördüklerini söyledi. Yerel sakin Tom Docker (42) ise kameralı figürü görünce şaşırdığını anlattı. Ancak kampanyanın kaza sayısını azalttığına dair henüz bir kanıt bulunmuyor.