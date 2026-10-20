Köylüler Kazalar Dursun Diye Sahte Polis ve Hız Kamerası Yaptı: Gören Frene Basıyor
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İngiltere'nin Warwickshire bölgesindeki Fillongley köyünde yaşayan bir grup, hızlı geçen sürücüleri yavaşlatmak için dört ay boyunca gerçek boyutlu örgü trafik polisleri ve sahte hız kameraları ördü. Figürler, dört yılda 11 kaza yaşanan bir kavşak yakınına yerleştirildi. Köylüler, bazı sürücülerin figürleri gerçek sanarak frene bastığını söylüyor.
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Fillongley köyündeki örgü grubu, hızlı geçen sürücüleri yavaşlatmak için dört ay boyunca figür üretti.
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Nuneaton Yolu'ndaki kavşakta dört yılda 11 kaza kaydedilirken, sürücülerin figürleri gerçek sayıp frene bastığı belirtiliyor.
Örgü RAF subayı figürünün çalınması grubu üzerken, kavşak için trafik ışıkları planı tartışılıyor.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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