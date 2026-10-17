Köyün Saklı Hazinesi Avrupa'dan Ödülleri Topladı: Beş Yılda Beş Ödül Kazandı
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Bayburt'un Beşpınar köyündeki Kenan Yavuz Etnografya Müzesi, son 5 yılda 4'ü Avrupa'dan olmak üzere toplam 5 ödül kazandı. Müzenin kurucusu Kenan Yavuz, Avrupa Müze Akademisi'nin verdiği yeni ödülün ardından 'Beş yıldızlı müze olduk' dedi.
Detaylar 👇
Kaynak: AA
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İş insanı Kenan Yavuz'un doğup büyüdüğü köyde kurduğu müze, Anadolu'nun kültürel mirasını yaşatıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Müze, 2021'den bu yana beş ödül kazandı ve bu yıl Avrupa'daki dördüncü ödülüne layık görüldü.
Yavuz, ödüllerin maddi karşılığı olmasa da müzenin ve Bayburt'un tanıtımına büyük katkı sağladığını söyledi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın