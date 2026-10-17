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Köyün Saklı Hazinesi Avrupa'dan Ödülleri Topladı: Beş Yılda Beş Ödül Kazandı

Köyün Saklı Hazinesi Avrupa'dan Ödülleri Topladı: Beş Yılda Beş Ödül Kazandı

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
17.10.2026 - 21:05
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Bayburt'un Beşpınar köyündeki Kenan Yavuz Etnografya Müzesi, son 5 yılda 4'ü Avrupa'dan olmak üzere toplam 5 ödül kazandı. Müzenin kurucusu Kenan Yavuz, Avrupa Müze Akademisi'nin verdiği yeni ödülün ardından 'Beş yıldızlı müze olduk' dedi.

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Kaynak: AA

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İş insanı Kenan Yavuz'un doğup büyüdüğü köyde kurduğu müze, Anadolu'nun kültürel mirasını yaşatıyor.

İş insanı Kenan Yavuz'un doğup büyüdüğü köyde kurduğu müze, Anadolu'nun kültürel mirasını yaşatıyor.

Anadolu'nun kültürel mirasını, geleneksel yaşamını ve mimari dokusunu yaşatan müze, iş insanı Kenan Yavuz tarafından doğup büyüdüğü Beşpınar köyünde 2013 yılında kuruldu. Kültür evi olarak başlayan yapı 2019'da 'Resmi Özel Müze' statüsü kazandı.

Geleneksel yaşamda kullanılan araç gereçlerin sergilendiği, taş ve ahşap mimarinin örneklerini barındıran müze, 25 bin metrekarelik alanda 26 farklı mekanıyla ziyaretçilerini ağırlıyor.

Müze, 2021'den bu yana beş ödül kazandı ve bu yıl Avrupa'daki dördüncü ödülüne layık görüldü.

Müze, 2021'den bu yana beş ödül kazandı ve bu yıl Avrupa'daki dördüncü ödülüne layık görüldü.

Müze, 2021'de Avrupa Yılın Müzesi Ödülleri kapsamında 'Silletto Ödülü', 2022'de Avrupa Birliği Kültürel Miras (Europa Nostra) Büyük Ödülü, 2023'te ise UNESCO ve Slovenya'nın ortak çalışması olan Bixen Turizm Tasarım Büyük Ödülü ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülü'nün sahibi oldu.

Bu yıl ise Avrupa Müze Akademisi (EMA) tarafından 'Widen Your Scope' (Kapsayıcılık) Ödülü'ne layık görülen müze, Avrupa'daki ödül sayısını 4'e yükseltti. İspanya'da düzenlenen ve 24 ülkeden yaklaşık 100 müzenin katıldığı organizasyonda ödül kazanmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen Yavuz, son 5 yılda 5 prestijli ödülün sahibi olduklarını belirtti.

Yavuz, ödüllerin maddi karşılığı olmasa da müzenin ve Bayburt'un tanıtımına büyük katkı sağladığını söyledi.

Yavuz, ödüllerin maddi karşılığı olmasa da müzenin ve Bayburt'un tanıtımına büyük katkı sağladığını söyledi.

Kenan Yavuz, beş yılda beş büyük ödül kazanan Türkiye'deki tek müze olduklarını düşündüğünü ifade etti. Başarının temelinde Anadolu'nun kültürel değerlerini özgün bir anlayışla yaşatmalarının bulunduğunu söyleyen Yavuz, özgün kimlik, mimari yapı ve aile müzesi olma niteliğine dikkat çekti. Çok sayıda yabancı müzeden işbirliği ve çözüm ortaklığı teklifi aldıklarını anlatan Yavuz, gelecek yıl uluslararası işbirliklerine yönelik çalışmalarını artıracaklarını kaydetti.

Ödüllerin maddi karşılığı bulunmadığını ancak müzenin Türkiye'de, Avrupa'da ve dünyada tanınmasına vesile olduğunu belirten Yavuz, ziyaretçi sayısının her yıl arttığını ve bu sene 50 bini geçeceğini söyledi. Konserler, etkinlikler ve şenliklerle müzede halkla birlikte vakit geçirdiklerini de ekledi.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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