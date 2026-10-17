Köyün Saklı Hazinesi Avrupa'dan Ödülleri Topladı: Beş Yılda Beş Ödül Kazandı

Müze, 2021'de Avrupa Yılın Müzesi Ödülleri kapsamında 'Silletto Ödülü', 2022'de Avrupa Birliği Kültürel Miras (Europa Nostra) Büyük Ödülü, 2023'te ise UNESCO ve Slovenya'nın ortak çalışması olan Bixen Turizm Tasarım Büyük Ödülü ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülü'nün sahibi oldu.

Bu yıl ise Avrupa Müze Akademisi (EMA) tarafından 'Widen Your Scope' (Kapsayıcılık) Ödülü'ne layık görülen müze, Avrupa'daki ödül sayısını 4'e yükseltti. İspanya'da düzenlenen ve 24 ülkeden yaklaşık 100 müzenin katıldığı organizasyonda ödül kazanmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen Yavuz, son 5 yılda 5 prestijli ödülün sahibi olduklarını belirtti.