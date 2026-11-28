92 Yaşındaki Kadın Oğlunun Ölümünden 57 Yıl Sonra Gözaltına Alındı
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ABD'nin Texas eyaletinde yarım asrı aşkın süre önce yaşamını yitiren 5 yaşındaki bir çocuğun dosyasında yeni bir gelişme yaşandı. Polis, küçük Ronald Hall'un 92 yaşındaki annesi Harriet Evelyn Hall'u cinayet suçlamasıyla gözaltına aldı. Universal City Polis Departmanı'nın suçlamayı duyurduğu 25 Kasım, çocuğun ölümünün 57. yılına denk geldi.
Yaşlı kadın Waco'da yakalandı.
Baba hava üssünde görev yapıyordu.
İddianamede ağır suçlamalar var.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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