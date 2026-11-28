Olayın yaşandığı dönemde aile, San Antonio'nun kuzeydoğusundaki Universal City'nin Aviation District bölgesinde oturuyordu. Ronald'ın bugün hayatta olmayan babası James Fletcher Hall, Randolph Hava Kuvvetleri Üssü'nde görevliydi. Polisin aktardığına göre küçük çocuk, dört yıl boyunca gördüğü öne sürülen istismarın ardından komaya girdi ve hayatını kaybetti. Dosyada şikayetçi olarak yer alan kardeşi James Randall Hall ise yıllar içinde yetkililere birkaç kez bilgi verdi.