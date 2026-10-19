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Çocukları Babasının Mezarında Oynamış: Mehmet Çabuk Cinayetinde Eski Eşin Yeşil Soğan İfadesi Ortaya Çıktı!

Çocukları Babasının Mezarında Oynamış: Mehmet Çabuk Cinayetinde Eski Eşin Yeşil Soğan İfadesi Ortaya Çıktı!

Müge Anlı
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Magazin ve TV Editörü
19.10.2026 - 15:11
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Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bir haftada çözülen Mehmet Çabuk cinayetinde her gün yeni bir detay çıkıyor. Osmaniye'deki evin bahçesinde aranan sorunun cevabı nihayet geldi, ardından eski eş İlknur Düzgün'ün savcılıkta anlattıkları ortaya çıktı. Mezarın üstünde yıllarca neler yaşandığı dosyanın en ağır detayı oldu.

Kaynak: Sabah

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Mehmet Çabuk, 2016 yılında 27 yaşındayken Ankara'dan Osmaniye'ye gittikten sonra bir daha haber alınamamıştı.

Mehmet Çabuk, 2016 yılında 27 yaşındayken Ankara'dan Osmaniye'ye gittikten sonra bir daha haber alınamamıştı.

Bir çocuk babası Mehmet Çabuk, Ocak 2016'da Ankara'dan Osmaniye'ye geldi ve bir daha ondan haber alınamadı. Ailesinin yıllar süren arayışı sonunda Müge Anlı ile Tatlı Sert'e taşındı.

Dosya canlı yayında açılınca işin rengi bir anda değişti. İlknur Düzgün'ün anlattıklarının ardından, başka suçlardan cezaevinde bulunan ve İlknur'un sonradan evlendiği İbrahim Ozan Düzgün cinayeti üstlendi. Üstelik İbrahim Düzgün'ün kesinleşmiş cezaları yüzünden yakalanmamak için yıllarca Mehmet Çabuk'un kimliğini kullandığı, çiftin de cinayetten günler sonra aynı bahçede düğün yaptığı iddia edildi.

Mehmet Çabuk'a ait olduğu değerlendirilen kemikler, bahçede betonun altında 2,5 metre derinlikte bulundu.

Mehmet Çabuk'a ait olduğu değerlendirilen kemikler, bahçede betonun altında 2,5 metre derinlikte bulundu.

İbrahim Ozan Düzgün savcılıktaki ifadesinde o günü tek tek anlattı. 26 Ocak 2016'da Mehmet Çabuk'la birlikte Ankara'dan Osmaniye'ye geldiklerini, ertesi gün aralarında tartışma çıktığını söyledi: 'Başına sert bir cisimle vurdum, evin bahçesine gömdüm.'

Peki Mehmet Çabuk bulundu mu? Düzgün'ün yer gösterdiği noktada jandarma ve polis iş makinesiyle kazı yaptı ama ilk denemede hiçbir şey çıkmadı. Asıl kırılma bir izleyicinin ihbarıyla geldi. Ekipler bu kez doğru noktaya ulaştı ve betonun altında, yaklaşık 2,5 metre derinlikte kemik parçaları buldu. Kemikler kimlik tespiti için Adli Tıp'a gönderildi, Mehmet Çabuk'a ait olup olmadıkları raporla kesinleşecek.

İlknur Düzgün'ün ifadesinde mezarın üzerine yeşil soğan ektirildiği ve çocukların orada oynadığı ortaya çıktı.

İlknur Düzgün'ün ifadesinde mezarın üzerine yeşil soğan ektirildiği ve çocukların orada oynadığı ortaya çıktı.

Dosyanın asıl bombası İlknur Düzgün'ün ifadesinden çıktı. Eski eş, o bahçede yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: 'Mehmet'in cenazesinin üzerine bana yeşil soğan ektirdiler. Çocuklarım babasının cenazesi üzerinde oynadı.'

İlknur Düzgün'e göre yıllarca susmasının nedeni korkuydu. İbrahim Ozan Düzgün'ün kendisini 'Kocanı öldürdüm. Sesini çıkarırsan seni de çocuklarını da öldürür, gömerim' sözleriyle tehdit ettiğini söyledi. İbrahim Düzgün'ün annesi Selma Düzgün de oğlunun cinayeti kendisine anlattığını ve 'Seni de onu gömdüğüm gibi boğar, öldürür, yanına gömerim' diyerek onu da tehdit ettiğini ifade etti. Pişman olup olmadığı sorulan Selma Düzgün'ün ise pişmanlık duyacak bir şey yapmadığını söylediği aktarıldı.

Gözaltına alınan İlknur ve Selma Düzgün adliyeye sevk edildi. İfadeler arasındaki çelişkiler inceleniyor, soruşturmayı Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığı yürütüyor.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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