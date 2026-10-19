Çocukları Babasının Mezarında Oynamış: Mehmet Çabuk Cinayetinde Eski Eşin Yeşil Soğan İfadesi Ortaya Çıktı!

Bir çocuk babası Mehmet Çabuk, Ocak 2016'da Ankara'dan Osmaniye'ye geldi ve bir daha ondan haber alınamadı. Ailesinin yıllar süren arayışı sonunda Müge Anlı ile Tatlı Sert'e taşındı.

Dosya canlı yayında açılınca işin rengi bir anda değişti. İlknur Düzgün'ün anlattıklarının ardından, başka suçlardan cezaevinde bulunan ve İlknur'un sonradan evlendiği İbrahim Ozan Düzgün cinayeti üstlendi. Üstelik İbrahim Düzgün'ün kesinleşmiş cezaları yüzünden yakalanmamak için yıllarca Mehmet Çabuk'un kimliğini kullandığı, çiftin de cinayetten günler sonra aynı bahçede düğün yaptığı iddia edildi.