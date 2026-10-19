Çocukları Babasının Mezarında Oynamış: Mehmet Çabuk Cinayetinde Eski Eşin Yeşil Soğan İfadesi Ortaya Çıktı!
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Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bir haftada çözülen Mehmet Çabuk cinayetinde her gün yeni bir detay çıkıyor. Osmaniye'deki evin bahçesinde aranan sorunun cevabı nihayet geldi, ardından eski eş İlknur Düzgün'ün savcılıkta anlattıkları ortaya çıktı. Mezarın üstünde yıllarca neler yaşandığı dosyanın en ağır detayı oldu.
Kaynak: Sabah
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Mehmet Çabuk, 2016 yılında 27 yaşındayken Ankara'dan Osmaniye'ye gittikten sonra bir daha haber alınamamıştı.
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Mehmet Çabuk'a ait olduğu değerlendirilen kemikler, bahçede betonun altında 2,5 metre derinlikte bulundu.
İlknur Düzgün'ün ifadesinde mezarın üzerine yeşil soğan ektirildiği ve çocukların orada oynadığı ortaya çıktı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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