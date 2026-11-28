Bakan Çiftçi'nin verdiği bilgilere göre bu yıl FETÖ'ye yönelik 2 bin 581 operasyon düzenlendi ve 1405 kişi tutuklandı. Dini istismar eden diğer terör örgütlerine karşı yapılan operasyonların sayısı da 2 bin 123 oldu.

Terörsüz Türkiye süreci kapsamında bu yıl 214 kişi ikna yoluyla teslim oldu, geçen yılın 12 Mayıs tarihinden bu yana teslim olanların sayısı ise 286'ya ulaştı. Normalleşme adımlarının bir parçası olarak bu yıl 2 bin 763 yol kontrol noktası da kaldırıldı.