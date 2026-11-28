Bakan Çiftçi'den Biyometrik Kimlik ve Ehliyeti Olan Vatandaşlara Tarih Kontrolü Uyarısı
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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, canlı yayında biyometrik kimlik kartı ve sürücü belgesi sahiplerini yakından ilgilendiren bir uyarıda bulundu. Bakan, vatandaşlardan belgelerinin üzerindeki son geçerlilik tarihine bakmalarını istedi. Çiftçi aynı yayında suç örgütlerinden dolandırıcılığa, Suriyelilerin dönüşünden polis ve jandarmanın mesai düzenine kadar pek çok başlıkta rakam paylaştı.
"Henüz vakit varken yenilesinler."
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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