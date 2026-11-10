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Ehliyetin 12. Sırasındaki Kod: Süresi Dolan Sağlık Raporu, Ceza ve Tazminat Riski Doğuruyor

Ehliyetin 12. Sırasındaki Kod: Süresi Dolan Sağlık Raporu, Ceza ve Tazminat Riski Doğuruyor

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
10.11.2026 - 08:57
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Ehliyet sahiplerinin çoğu belgenin yalnızca sınıfına ve son kullanma tarihine bakıyor, ancak asıl sürpriz 12'nci sırada saklı olabiliyor. Bu satırdaki kod sağlık raporunun yenilenme süresini gösteriyor ve süre kaçırıldığında hem trafik cezası hem de kazada milyonlarca liralık tazminat yükü gündeme gelebiliyor. Üç ay ile beş yıl arasında değişen aralıklar e-Devlet'ten saniyeler içinde kontrol edilebiliyor.

Kaynak: Burak Taşçı / NTV

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Ehliyeti 10 yıl yenilemeden kullanacağını sanan sürücüler, 12'nci sıradaki koda bakmadan direksiyona geçmesin.

Ehliyeti 10 yıl yenilemeden kullanacağını sanan sürücüler, 12'nci sıradaki koda bakmadan direksiyona geçmesin.

Sürücü belgesinin üzerinde sınıf, alınış tarihi ve sona erme tarihi gibi herkesin baktığı bilgiler var. NTV'nin haberine göre asıl mağduriyet ise çoğu kişinin göz atmadığı 12'nci sırada başlıyor.

Belgeyi aldığında sınıfına göre azami 10 yıl yenilemeden kullanabileceğini düşünen sürücülerin bu satırdaki koda mutlaka bakması gerekiyor. Çünkü 12'nci sıradaki ibareler arasında sağlık raporunun ne zaman yenileneceğini gösteren bir kod yer alabiliyor ve bu süre, belgenin geçerlilik tarihinden çok daha kısa olabiliyor.

12'nci sırada 103 ile başlayan bir kod varsa, sağlık kontrolü üç aydan beş yıla kadar değişen aralıklarla yapılmak zorunda.

12'nci sırada 103 ile başlayan bir kod varsa, sağlık kontrolü üç aydan beş yıla kadar değişen aralıklarla yapılmak zorunda.

Haberde verilen kodlar şöyle: 103.01 üç ayda bir, 103.02 altı ayda bir, 103.03 yılda bir, 103.04 üç yılda bir, 103.05 ise beş yılda bir sağlık kontrolü yapılması gerektiği anlamına geliyor. Yani aynı '103' ibaresini taşıyan iki sürücüden biri üç ayda bir, diğeri beş yılda bir doktora gitmek zorunda kalabiliyor.

Sözcü'ye göre bu kapsama diyabet, epilepsi, uyku apnesi ve bazı kalp rahatsızlıkları giriyor. Belgesini yıllar önce alan ve 12'nci sıraya hiç bakmayan sürücüler için en kritik nokta da bu aralığın belgenin kendi geçerlilik süresinden bağımsız işlemesi.

Raporun süresini öğrenmek için e-Devlet'te arama kutusuna "e-imzalı sürücü raporları" yazmak yetiyor.

Raporun süresini öğrenmek için e-Devlet'te arama kutusuna "e-imzalı sürücü raporları" yazmak yetiyor.

Kodun sizin için ne anlama geldiğini öğrendikten sonra sıra raporun durumuna bakmaya geliyor. e-Devlet'e giriş yapıp arama kısmına 'e-imzalı sürücü raporları' yazan sürücü, sağlık raporunun hâlâ geçerli olup olmadığını kontrol edebiliyor.

NTV, 103 koduyla başlayan bir ibare gören herkesin bu kontrolü yapmasını öneriyor. Rapor yenileme tarihi yaklaşıyorsa, aile hekimine gitmek için polis denetimini ya da bir kazayı beklemek gerekmiyor.

Süresi dolmuş rapor, polis uygulama noktasında doğrudan cezaya dönüşebiliyor.

Süresi dolmuş rapor, polis uygulama noktasında doğrudan cezaya dönüşebiliyor.

Raporun süresi dolmuşsa risk yalnızca evraktan ibaret kalmıyor. NTV'nin aktardığına göre bu durumdaki sürücü, polis uygulama noktasında cezaya tabi tutulabiliyor.

Sözcü'nün haberinde ise süresi dolmuş raporla araç kullanan sürücünün ehliyet yetkisinin geçici olarak askıya alınabileceği ve denetimde 'geçersiz ehliyetle araç kullanmak' maddesinden işlem yapılabileceği yazıyor. Yani ehliyetin kartta duran tarihi geçerli olsa bile, 12'nci sıradaki kodun gerektirdiği rapor güncel değilse denetimde sorun çıkabiliyor.

Kaza anında rapor süresi dolmuşsa trafik sigortası ve kasko hasarı ödemeyebiliyor.

Kaza anında rapor süresi dolmuşsa trafik sigortası ve kasko hasarı ödemeyebiliyor.

Asıl büyük yük kaza durumunda ortaya çıkıyor. Sürücü belgesinde 12'nci sıradaki sağlık raporu yenileme süresi dolmuşsa ve sürücü bir kazaya karışmışsa, trafik sigortası ve kasko karşı tarafın ya da kendi aracına gelen zararı ödemeyebiliyor. Haberde, milyonlarca liralık tazminatlarla karşılaşmamak için belgenin iyice kontrol edilmesi gerektiği vurgulanıyor.

Süresi bitmiş ya da bitmesine az kalmış bir rapor için yapılacak şey ise belli: aile hekimine gidip yeni rapor almak. Kodunuzu bugün kontrol etmek, bu zincirin başına geçmenin en kısa yolu olarak görülüyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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