Ehliyetin 12. Sırasındaki Kod: Süresi Dolan Sağlık Raporu, Ceza ve Tazminat Riski Doğuruyor
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Ehliyet sahiplerinin çoğu belgenin yalnızca sınıfına ve son kullanma tarihine bakıyor, ancak asıl sürpriz 12'nci sırada saklı olabiliyor. Bu satırdaki kod sağlık raporunun yenilenme süresini gösteriyor ve süre kaçırıldığında hem trafik cezası hem de kazada milyonlarca liralık tazminat yükü gündeme gelebiliyor. Üç ay ile beş yıl arasında değişen aralıklar e-Devlet'ten saniyeler içinde kontrol edilebiliyor.
Kaynak: Burak Taşçı / NTV
Ehliyeti 10 yıl yenilemeden kullanacağını sanan sürücüler, 12'nci sıradaki koda bakmadan direksiyona geçmesin.
12'nci sırada 103 ile başlayan bir kod varsa, sağlık kontrolü üç aydan beş yıla kadar değişen aralıklarla yapılmak zorunda.
Raporun süresini öğrenmek için e-Devlet'te arama kutusuna "e-imzalı sürücü raporları" yazmak yetiyor.
Süresi dolmuş rapor, polis uygulama noktasında doğrudan cezaya dönüşebiliyor.
Kaza anında rapor süresi dolmuşsa trafik sigortası ve kasko hasarı ödemeyebiliyor.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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