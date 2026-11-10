Ehliyetin 12. Sırasındaki Kod: Süresi Dolan Sağlık Raporu, Ceza ve Tazminat Riski Doğuruyor

Sürücü belgesinin üzerinde sınıf, alınış tarihi ve sona erme tarihi gibi herkesin baktığı bilgiler var. NTV'nin haberine göre asıl mağduriyet ise çoğu kişinin göz atmadığı 12'nci sırada başlıyor.

Belgeyi aldığında sınıfına göre azami 10 yıl yenilemeden kullanabileceğini düşünen sürücülerin bu satırdaki koda mutlaka bakması gerekiyor. Çünkü 12'nci sıradaki ibareler arasında sağlık raporunun ne zaman yenileneceğini gösteren bir kod yer alabiliyor ve bu süre, belgenin geçerlilik tarihinden çok daha kısa olabiliyor.