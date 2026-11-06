Ehliyet Alacaklar Dikkat: Kurs Ücretlerinde Yüzde 80'e Varan Zam Talebi

Ehliyet sahibi olmak için sınav ücretleri ve sürücü belgesi harcı da ödeniyor. Yeni yılın yeniden değerleme oranıyla yapılan hesaplamalara göre B sınıfı ehliyet harcı yaklaşık 8 bin 634 liraya yükselebilir.

Tüm bu kalemler bir araya geldiğinde tablo netleşiyor. Kurs ücreti 35 bin liraya, harç ve sınav ücretleri de yeni tarifeye göre artarsa B sınıfı ehliyetin toplam maliyeti 50 bin liraya yaklaşacak.

Kurs ücretleri henüz kesinleşmiş değil. Yeni yılda uygulanacak tarifeyi her ilde kurulan komisyonlar belirleyecek. Harç ve sınav ücretlerinin resmi tutarları da yıl sonunda açıklanacak. Bu belirsizlik nedeniyle pek çok aday, zamlar yürürlüğe girmeden kursa kaydolmak için harekete geçti.