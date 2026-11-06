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Ehliyet Alacaklar Dikkat: Kurs Ücretlerinde Yüzde 80'e Varan Zam Talebi

Ehliyet Alacaklar Dikkat: Kurs Ücretlerinde Yüzde 80'e Varan Zam Talebi

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
06.11.2026 - 19:47
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Sürücü kursları yeni yılda ücretlere yüzde 50 ile yüzde 80 arasında zam yapılmasını istiyor. Kurs ücretlerinin 35 bin liraya çıkması gündemde. Harç ve sınav ücretleri de eklendiğinde ehliyet almanın toplam maliyeti 50 bin liraya yaklaşabilir.

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Ehliyet almayı planlayanları 2027'de çok daha yüksek bir fatura bekliyor.

Ehliyet almayı planlayanları 2027'de çok daha yüksek bir fatura bekliyor.

Sürücü kursu işletmecileri, artan giderleri gerekçe göstererek yeni yılda ücretlere yüzde 50 ile yüzde 80 arasında zam yapılmasını talep ediyor.

İşletmecilere göre zam talebinin başlıca nedenleri akaryakıt, kira ve araç bakım masrafları. Eğitimde kullanılan araçların yakıt ve servis giderleri sürekli artıyor. Kurslar, mevcut ücretlerle bu masrafları karşılamakta zorlandıklarını söylüyor.

İstanbul Sürücü Kursları Federasyonu Başkanı Murat Tekin, kentte kurs ücretlerinin şu anda 20 ile 25 bin lira arasında değiştiğini açıkladı. Tekin, bu rakamın yeni yılla birlikte 35 bin lira civarına çıkmasını beklediklerini belirtti.

Ankara’da da benzer bir tablo var. Orta Anadolu Sürücü Kursları Federasyonu Başkanı Serdar Tepeöz, başkentte yaklaşık 20 bin lira olan eğitim ücretini 35 bin liraya çıkarmayı planladıklarını söyledi. Bu, mevcut fiyata göre yüzde 75'lik bir artış anlamına geliyor.

Adayların ödemesi gereken tek kalem kurs ücreti değil.

Adayların ödemesi gereken tek kalem kurs ücreti değil.

Ehliyet sahibi olmak için sınav ücretleri ve sürücü belgesi harcı da ödeniyor. Yeni yılın yeniden değerleme oranıyla yapılan hesaplamalara göre B sınıfı ehliyet harcı yaklaşık 8 bin 634 liraya yükselebilir.

Tüm bu kalemler bir araya geldiğinde tablo netleşiyor. Kurs ücreti 35 bin liraya, harç ve sınav ücretleri de yeni tarifeye göre artarsa B sınıfı ehliyetin toplam maliyeti 50 bin liraya yaklaşacak.

Kurs ücretleri henüz kesinleşmiş değil. Yeni yılda uygulanacak tarifeyi her ilde kurulan komisyonlar belirleyecek. Harç ve sınav ücretlerinin resmi tutarları da yıl sonunda açıklanacak. Bu belirsizlik nedeniyle pek çok aday, zamlar yürürlüğe girmeden kursa kaydolmak için harekete geçti.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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