Dev Tekstil Üreticilerine Makine Tedarik Eden 18 Yıllık Şirket İflas Etti
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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde tekstil makineleri üretimi ve ihracatı gerçekleştiren, 18 yıllık SER Mekatronik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında iflas kararı verildi.
Tekirdağ Asliye Ticaret Mahkemesi, şirketin konkordato talebini reddederek 20 Ekim 2026 itibarıyla iflasının açılmasına hükmetti.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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