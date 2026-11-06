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Dev Tekstil Üreticilerine Makine Tedarik Eden 18 Yıllık Şirket İflas Etti

Dev Tekstil Üreticilerine Makine Tedarik Eden 18 Yıllık Şirket İflas Etti

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
06.11.2026 - 19:30
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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde tekstil makineleri üretimi ve ihracatı gerçekleştiren, 18 yıllık SER Mekatronik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında iflas kararı verildi.

Kaynak: Hisse.net

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Tekirdağ Asliye Ticaret Mahkemesi, şirketin konkordato talebini reddederek 20 Ekim 2026 itibarıyla iflasının açılmasına hükmetti.

Tekirdağ Asliye Ticaret Mahkemesi, şirketin konkordato talebini reddederek 20 Ekim 2026 itibarıyla iflasının açılmasına hükmetti.

ABD'den Güney Kore'ye, Brezilya'dan Hindistan'a kadar çok sayıda ülkeye makine ihraç eden şirket, daha önce 14 bin 500 metrekarelik yeni fabrika yatırımıyla gündeme gelmişti.

Tekstil sektörüne yönelik makine üretimi gerçekleştiren SER Mekatronik'in konkordato süreci iflas kararıyla sonuçlandı. Tekirdağ Asliye Ticaret Mahkemesi'nde görülen davada şirketin kesin mühletin uzatılması ve konkordato talepleri reddedildi.

Şirket hakkında Eylül 2025'te geçici mühlet kararı verilmiş, 23 Kasım 2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere bir yıllık kesin mühlet tanınmıştı. Şubat 2026'da yayımlanan ilanla alacaklılar alacaklarını bildirmeye davet edilmişti.

Konkordato dosyasındaki duruşmanın 17 Kasım 2026'da görülmesi planlanırken, komiser heyetinin 12 Ekim tarihli beşinci ara raporunun ardından duruşma 20 Ekim'e çekildi. Mahkeme, bu duruşmada şirketin konkordato talebini reddederek iflasına karar verdi.

Kararda, dosyada adı geçen Hakan Çakar ve Necati Arslan'ın konkordato ve kesin mühletin uzatılması talepleri de reddedildi. Ancak iki ismin iflasa tabi olmayan gerçek kişiler olduğu tespit edilerek haklarında ayrı ayrı iflas kararı verilmesine yer olmadığına hükmedildi.

Mahkeme kararına karşı gerekçeli kararın taraflara tebliğinden itibaren iki hafta içinde Tekirdağ Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf başvurusu yapılabilecek.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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