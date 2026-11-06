11 Saatlik Estetik Ameliyat Geçiren Uzman Dr. Emine Yılmaz Bir Gün Sonra Hayatını Kaybetti
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
İzmir'de yüz germe ameliyatından bir gün sonra hayatını kaybeden 60 yaşındaki Ruh ve Sinir Hastalıkları Uzmanı Dr. Emine Yılmaz, son yolculuğuna uğurlandı. Eşi Dr. Turgut Yılmaz, 11 saat süren operasyonun ardından yaşanan ölümde ihmal olduğunu düşündüğünü belirterek 'Vefat nedeninin ameliyat süresinin uzun sürmesi ve kan sulandırıcı ilaca başlanmaması olduğunu düşünüyorum' dedi, yasal süreç başlattıklarını açıkladı.
Ruh ve Sinir Hastalıkları Uzmanı Dr. Emine Yılmaz (60), yüz germe estetiği olmak üzere Konak ilçesindeki Özel Gazi Hastanesi'nde ameliyata alındı. Estetik cerrah Prof. Dr. U.B. tarafından genel anestezi altında gerçekleştirilen operasyon, iddiaya göre 11 saat sürdü.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın