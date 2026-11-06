Vizesiz Bir Ülke Daha Gidiyor! Türk Vatandaşları İçin Vize Zorunluluğu Getiriliyor

Başbakan Vasile Tofan, AB kurallarına uyum sağlamak için bu adımın kaçınılmaz olduğunu açıkça dile getirdi. Hükümetin bu kararı almasındaki temel neden Avrupa Komisyonu’nun 4 Kasım 2026'da açıkladığı genişleme raporu. Rapor, Moldova’nın vize politikasının AB standartlarını henüz tam olarak karşılamadığını tespit ediyor. Kişinev’in kapılarını vizesiz açtığı bu 11 ülkenin vatandaşları, AB’ye kısa süreli girişte bile vize almak zorunda.

Tofan, ülkesinin Avrupa yolunda ilerlemeye kararlı olduğunu vurguladı. “Tarih veremem ama AB düzenlemeleri bunu gerektiriyorsa, entegrasyonu ileriye taşıyacak kararları almak zorundayız” diyerek tutumunu özetledi. Hükümet, değişikliğin takvimini henüz paylaşmadı.

Listede Türkiye’nin yanı sıra Rusya, Belarus, Azerbaycan ve Kazakistan’ın da yer aldığı belirtiliyor. Bazı kaynaklar Ermenistan, Kırgızistan ve Özbekistan’ı da listeye ekliyor. 11 ülkenin tam listesi resmi olarak açıklanmadı.

Moldova bu yönde ilk adımı aslında geçen yıl attı. Ülke, Aralık 2025'te Bağımsız Devletler Topluluğu ile yaptığı vizesiz seyahat anlaşmasını feshetme kararı aldı. Avrupa Komisyonu bu kararı uyum sürecinin hazırlık aşamalarından biri olarak değerlendiriyor.

Benzer adımlar bölgedeki diğer AB adaylarından da geliyor. Karadağ, 1 Kasım 2026 itibarıyla Türkiye, Rusya, Belarus, Çin ve Suudi Arabistan vatandaşlarına vize uygulamaya başladı. Arnavutluk da Eylül 2025'te Belarus vatandaşlarının vizesiz seyahat hakkını kaldırmıştı.

Moldova’nın kararı yürürlüğe girerse, Türk vatandaşları da ülkeye girişte vize başvurusu yapmak zorunda kalacak. Şimdilik vizesiz seyahat devam ediyor ve resmi bir düzenleme yayımlanmadı.