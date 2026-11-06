Vizesiz Bir Ülke Daha Gidiyor! Türk Vatandaşları İçin Vize Zorunluluğu Getiriliyor
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Moldova, Avrupa Birliği’ne üyelik sürecinde vize politikasını değiştirmeye hazırlanıyor. Başbakan Vasile Tofan, Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 11 ülkeye vize şartının gündemde olduğunu söyledi. Ancak uygulamanın ne zaman başlayacağı henüz belli değil.
AB üyeliğine aday olan Moldova, vizesiz giriş hakkı tanıdığı 11 ülkenin vatandaşlarına vize zorunluluğu getirmeyi planlıyor.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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