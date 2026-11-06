article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Vizesiz Bir Ülke Daha Gidiyor! Türk Vatandaşları İçin Vize Zorunluluğu Getiriliyor

Vizesiz Bir Ülke Daha Gidiyor! Türk Vatandaşları İçin Vize Zorunluluğu Getiriliyor

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
06.11.2026 - 18:39
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Moldova, Avrupa Birliği’ne üyelik sürecinde vize politikasını değiştirmeye hazırlanıyor. Başbakan Vasile Tofan, Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 11 ülkeye vize şartının gündemde olduğunu söyledi. Ancak uygulamanın ne zaman başlayacağı henüz belli değil.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

AB üyeliğine aday olan Moldova, vizesiz giriş hakkı tanıdığı 11 ülkenin vatandaşlarına vize zorunluluğu getirmeyi planlıyor.

AB üyeliğine aday olan Moldova, vizesiz giriş hakkı tanıdığı 11 ülkenin vatandaşlarına vize zorunluluğu getirmeyi planlıyor.

Başbakan Vasile Tofan, AB kurallarına uyum sağlamak için bu adımın kaçınılmaz olduğunu açıkça dile getirdi. Hükümetin bu kararı almasındaki temel neden Avrupa Komisyonu’nun 4 Kasım 2026'da açıkladığı genişleme raporu. Rapor, Moldova’nın vize politikasının AB standartlarını henüz tam olarak karşılamadığını tespit ediyor. Kişinev’in kapılarını vizesiz açtığı bu 11 ülkenin vatandaşları, AB’ye kısa süreli girişte bile vize almak zorunda.

Tofan, ülkesinin Avrupa yolunda ilerlemeye kararlı olduğunu vurguladı. “Tarih veremem ama AB düzenlemeleri bunu gerektiriyorsa, entegrasyonu ileriye taşıyacak kararları almak zorundayız” diyerek tutumunu özetledi. Hükümet, değişikliğin takvimini henüz paylaşmadı.

Listede Türkiye’nin yanı sıra Rusya, Belarus, Azerbaycan ve Kazakistan’ın da yer aldığı belirtiliyor. Bazı kaynaklar Ermenistan, Kırgızistan ve Özbekistan’ı da listeye ekliyor. 11 ülkenin tam listesi resmi olarak açıklanmadı.

Moldova bu yönde ilk adımı aslında geçen yıl attı. Ülke, Aralık 2025'te Bağımsız Devletler Topluluğu ile yaptığı vizesiz seyahat anlaşmasını feshetme kararı aldı. Avrupa Komisyonu bu kararı uyum sürecinin hazırlık aşamalarından biri olarak değerlendiriyor.

Benzer adımlar bölgedeki diğer AB adaylarından da geliyor. Karadağ, 1 Kasım 2026 itibarıyla Türkiye, Rusya, Belarus, Çin ve Suudi Arabistan vatandaşlarına vize uygulamaya başladı. Arnavutluk da Eylül 2025'te Belarus vatandaşlarının vizesiz seyahat hakkını kaldırmıştı.

Moldova’nın kararı yürürlüğe girerse, Türk vatandaşları da ülkeye girişte vize başvurusu yapmak zorunda kalacak. Şimdilik vizesiz seyahat devam ediyor ve resmi bir düzenleme yayımlanmadı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın