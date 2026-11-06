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A Milli Takım Teknik Direktörü Sergen Yalçın Aday Kadroyu Açıkladı

A Milli Takım Teknik Direktörü Sergen Yalçın Aday Kadroyu Açıkladı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
06.11.2026 - 14:23 Son Güncelleme: 06.11.2026 - 14:36
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Montella ile yolların ayrılmasından sonra A Milli Takım Teknik Direktörlüğü görevine getirilen teknik direktör Sergen Yalçın, Uluslar Ligi maçları öncesinde milli kadroyu açıkladı. Açıklanan kadroda en çok dikkat çeken değişim Fenerbahçeli Kerem Aktürkoğlu'nun kadroda olmaması, Enes Ünal'ın ise uzun zaman sonra yeniden milli takıma dönmesi oldu.

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Sergen Yalçın, A Milli Takım kadrosunu canlı yayında açıkladı.

Sergen Yalçın, A Milli Takım kadrosunu canlı yayında açıkladı.

- Berke Özer

- Ersin Destanoğlu

- Serhat Öztaşdelen

- Uğurcan Çakır

- Abdülkerim Bardakcı

- Ahmetcan Kaplan

- Emirhan Topçu

- Eren Elmalı

- Ferdi Kadıoğlu

- Merih Demiral

- Mustafa Eskihellaç

- Ozan Kabak

- Zeki Çelik

- Arda Güler

- Can Uzun

- Hakan Çalhanoğlu

- İsmail Yüksek

- Orkun Kökçü

- Salih Özcan

- Aral Şimşir

- Barış Alper Yılmaz

- Deniz Gül

- Enes Ünal

- İlhan Fakılı

- Oğuz Aydın

- Yunus Akgün

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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