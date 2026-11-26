Dert Dinleyip Destek Olanların Beyni Daha Genç Çıktı: Ayda 70 Saat Destek, 1,4 Yıl Daha Genç Görünüm
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Georgetown Üniversitesi'nden Casey Brown ve ekibinin ABD'de yürütülen MIDUS yaşlanma çalışmasının verilerine dayanan araştırmasına göre, başkalarına düzenli destek veren insanların beyni gerçek yaşından daha genç görünüyor. Ayda her ekstra 70 saatlik destek, yaklaşık 1,4 yıl daha genç bir beyin yaşıyla eşleşirken, en güçlü bağ dert dinleyip duygusal destek verenlerde çıktı. Sosyal medyada dolaşan 'en yaşlı beyinler sigara içenlerde' vurgusu ise bu çalışmadan değil, daha önceki araştırmalardan geliyor.
[Kaynak: Georgetown Üniversitesi, Translational Psychiatry]
Ayda her ekstra 70 saatlik destek, beyni yaklaşık 1,4 yıl daha genç gösterdi.
Beyin yaşı, MRI taramalarına bakan bir makine öğrenmesi algoritmasıyla hesaplandı.
Sigara ise beyin yaşlanmasıyla daha önceki araştırmalarda ilişkilendirilmişti.
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