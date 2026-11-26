Georgetown'daki Klinik Yaşlanma ve İlişkisel Duygu Bilimi Laboratuvarı'nın yöneticisi, Sanat ve Bilim Fakültesi'nde yardımcı doçent olan Casey Brown, katılımcıların her ay başkalarına ne kadar destek verdiğini ve kendilerinin ne kadar destek aldığını inceledi. Beklenti, alınan desteğin beyne daha iyi geleceği yönündeydi. Sonuç tersine çıktı: beyin sağlığını daha güçlü biçimde öngören şey, verilen destekti.

Aile bireylerini aramak, zor günden geçen bir arkadaşı dinlemek gibi gündelik davranışlar daha genç görünen beyinlerle ilişkilendirildi. Duygusal destek verenlerin beyni, yemek yapmak ya da ilaç almak gibi görev odaklı yardım edenlere göre daha sağlıklı göründü. Brown'a göre bunun nedeni, duygusal destekte karşındakinin ne hissettiğini düşünmek ve birçok seçenek arasından en faydalısını seçmek gibi bilişsel olarak daha zorlayıcı bir iş yapılması olabilir.