Fragmanda Yıldız ve Serhat'ın bir tuzağa düşmesinin ardından gelen büyük patlama, 18 Kasım'da yayınlandığı andan itibaren sosyal medyada ikilinin akıbetine dair soruları da beraberinde getirmişti. NOW ile yapım ekibi finalin nasıl biteceğine dair önceden bir açıklama yapmadığı için sahne, bölüm yayınlanana kadar izleyicinin kafasında soru işareti olarak kaldı. Finalden günler sonra paylaşılan kamera arkası görüntüleri, bu sahnenin set tarafında nasıl hazırlandığını merak eden izleyicilere aynı sahneye bir de çekim tarafından bakma fırsatı veriyor. Görüntülerin dizinin resmi hesaplarından değil bir hayran hesabından paylaşıldığını da not etmek gerekiyor; NOW ya da yapım ekibi tarafından videoya dair bir paylaşıma ise rastlanmadı.