Yıldız ve Serhat'ı Havaya Uçuran Sahne Böyle Çekildi: Halef'in Final Patlamasının Kamera Arkası Ortaya Çıktı!
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Geçen hafta perşembe akşamı 43. bölümle ekranlara veda eden Halef: Köklerin Çağrısı'nın final bölümündeki patlama sahnesinin kamera arkası görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı. Yıldız ile Serhat'ın tuzağa düştüğü bu sahne, final fragmanıyla birlikte izleyicilerin en çok merak ettiği an haline gelmişti. Bir hayran hesabından dolaşıma giren kısa video, dizinin bitmesinin üzerinden günler geçmesine rağmen hayranları yeniden aynı sahneye döndürdü.
Kaynak: delenaetern1 / X
Halef: Köklerin Çağrısı, Yıldız ile Serhat'ın aşkını 43 bölüm boyunca tehlikelerin ortasında taşıdı.
Final fragmanında Yıldız ile Serhat'ın havaya uçtuğu patlama sahnesi, yayından sonra da konuşulmaya devam etti.
O sahneyi buradan izleyebilirsiniz:
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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