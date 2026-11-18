NOW'un perşembe akşamı dizisi Halef: Köklerin Çağrısı'nın 43. ve final bölümünden ikinci fragman yayınlandı. Fragman, Biran Damla Yılmaz'ın canlandırdığı Yıldız'ın sesiyle açılıyor: 'Her hikayenin bir başı bir yolu bir de sonu vardır. Sevmekle başlamıştı her şey sevmekle bitecek.'

Fragmanın büyük bölümünde ise Serhat ve Yıldız'ın yakınlaşması öne çıkıyor. Yıldız'ın 'Seni çok seviyorum, artık ben seninim sen benim' sözlerinin ardından gelen yatak sahnesi X'te kısa sürede gündem oldu. Bazı izleyiciler sahneyi beğendiğini yazarken bazıları 'Şu sahneyi son bölüm mü izleyecektik ya' diyerek bu anın finale bırakılmasına tepki gösterdi.