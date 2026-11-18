Ölecekler mi? Yıldız ve Serhat, Halef'in Final Fragmanında Havaya Uçtu!
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Halef: Köklerin Çağrısı'nın final bölümünden yeni fragman geldi ve son saniyeler izleyiciyi büyük bir soruyla baş başa bıraktı. İlhan Şen ve Biran Damla Yılmaz'ın hayat verdiği Serhat ile Yıldız'ın tuzağa düşüp havaya uçtuğu sahne, sosyal medyada gündem oldu. Peki finalde Yıldız ve Serhat ölecek mi?
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Final fragmanı "Sevmekle başlamıştı her şey, sevmekle bitecek" sözleriyle açıldı, patlamayla kapandı.
Yıldız ve Serhat'ın tuzağa düşüp havaya uçtuğu son sahne, başrollerin akıbetini finalin en büyük sorusu yaptı.
Halef: Köklerin Çağrısı'nın final fragmanını buradan izleyebilirsiniz:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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