Biran Damla Yılmaz Final Kararı Alan Halef’e Veda Etti: "Hak Etmediğimiz Bir Vedanın Gözyaşları Var!"

Resmi bir açıklama beklenirken final haberinin ardından NOW'u sosyal medyada takipten çıktığı belirtilen Yılmaz, bu kez Instagram hikâyesine eklediği kareler ve notla hem dizinin ekibine hem de izleyicilere seslendi. Paylaşımında 'Bize yapılan onca kötülüğe rağmen birbirimize böyle sarıldık' diyen oyuncu, bu sarılmalarda çok emek ve çok sevgi bulunduğunu, aynı zamanda hak etmedikleri bir vedanın gözyaşlarının da olduğunu yazdı. Notunu, kendilerini yalnız bırakmayan seyirciye sonsuz teşekkür ederek bitiren Yılmaz, kötülük sözüyle kimi ya da neyi kastettiğini açıklamazken, paylaşım Halef: Köklerin Çağrısı etiketiyle sosyal medyada paylaşılmaya başlandı. Dizi, 19 Kasım Perşembe günü ekranlara veda edecek.