Biran Damla Yılmaz Final Kararı Alan Halef’e Veda Etti: "Hak Etmediğimiz Bir Vedanın Gözyaşları Var!"
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NOW ekranlarının perşembe akşamı dizisi Halef: Köklerin Çağrısı'nda Yıldız karakterini canlandıran Biran Damla Yılmaz, dizinin final kararının ardından Instagram hesabından duygu yüklü bir paylaşım yaptı. Hikâyesine eklediği karelerin altına düştüğü notta oyuncu, yaşadıkları sarılmalarda hak etmedikleri bir vedanın gözyaşlarının da bulunduğunu söyleyerek, hikâyelerine sahip çıkan izleyicilere teşekkür etti. Paylaşım, dizinin 43. bölümle ekranlara veda edeceğinin yazıldığı haberlerden yaklaşık bir hafta sonra geldi.
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
Biran Damla Yılmaz, Yasak Elma'nın Kumru'sundan sonra Halef'te Yıldız karakteriyle İlhan Şen'in karşısında başrol oynuyor.
Yılmaz, final haberinin ardından yaptığı paylaşımda hak etmedikleri bir vedadan söz etti.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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