article/comments
article/share
Haberler
TV
Biran Damla Yılmaz Final Kararı Alan Halef’e Veda Etti: "Hak Etmediğimiz Bir Vedanın Gözyaşları Var!"

Biran Damla Yılmaz Final Kararı Alan Halef’e Veda Etti: "Hak Etmediğimiz Bir Vedanın Gözyaşları Var!"

Halef: Köklerin Çağrısı
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Magazin ve TV Editörü
13.11.2026 - 14:08
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

NOW ekranlarının perşembe akşamı dizisi Halef: Köklerin Çağrısı'nda Yıldız karakterini canlandıran Biran Damla Yılmaz, dizinin final kararının ardından Instagram hesabından duygu yüklü bir paylaşım yaptı. Hikâyesine eklediği karelerin altına düştüğü notta oyuncu, yaşadıkları sarılmalarda hak etmedikleri bir vedanın gözyaşlarının da bulunduğunu söyleyerek, hikâyelerine sahip çıkan izleyicilere teşekkür etti. Paylaşım, dizinin 43. bölümle ekranlara veda edeceğinin yazıldığı haberlerden yaklaşık bir hafta sonra geldi.

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Biran Damla Yılmaz, Yasak Elma'nın Kumru'sundan sonra Halef'te Yıldız karakteriyle İlhan Şen'in karşısında başrol oynuyor.

Biran Damla Yılmaz, Yasak Elma'nın Kumru'sundan sonra Halef'te Yıldız karakteriyle İlhan Şen'in karşısında başrol oynuyor.

Yasak Elma dizisinde canlandırdığı Kumru karakteriyle geniş bir izleyici kitlesinin tanıdığı Biran Damla Yılmaz, Most Production imzalı Halef: Köklerin Çağrısı'nda Yıldız rolüyle İlhan Şen'in canlandırdığı Serhat'ın karşısında başrolü üstlendi. Şanlıurfa'da çekilen dizi, ilk sezonunu 35. bölümde Serhat ile Yıldız'ın düğünüyle kapatmış, ikinci sezonda da aile bağları ve geçmişle hesaplaşma temalarını bu çiftin hikâyesi üzerinden işlemeye devam etmişti. İlk sezonda başrolü paylaşan Aybüke Pusat'ın yeni sezona devam etmemesinin ardından yapımın beklenen reytinge ulaşamadığı ve bu yüzden finalin gündeme geldiği yazıldı. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberiyle duyulan 43. bölüm finali, Yıldız'ın hikâyesinin de sona yaklaştığı anlamına gelirken, NOW henüz resmi bir açıklama yapmadı.

Yılmaz, final haberinin ardından yaptığı paylaşımda hak etmedikleri bir vedadan söz etti.

Yılmaz, final haberinin ardından yaptığı paylaşımda hak etmedikleri bir vedadan söz etti.

Resmi bir açıklama beklenirken final haberinin ardından NOW'u sosyal medyada takipten çıktığı belirtilen Yılmaz, bu kez Instagram hikâyesine eklediği kareler ve notla hem dizinin ekibine hem de izleyicilere seslendi. Paylaşımında 'Bize yapılan onca kötülüğe rağmen birbirimize böyle sarıldık' diyen oyuncu, bu sarılmalarda çok emek ve çok sevgi bulunduğunu, aynı zamanda hak etmedikleri bir vedanın gözyaşlarının da olduğunu yazdı. Notunu, kendilerini yalnız bırakmayan seyirciye sonsuz teşekkür ederek bitiren Yılmaz, kötülük sözüyle kimi ya da neyi kastettiğini açıklamazken, paylaşım Halef: Köklerin Çağrısı etiketiyle sosyal medyada paylaşılmaya başlandı. Dizi, 19 Kasım Perşembe günü ekranlara veda edecek.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın